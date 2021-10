La mattina di mercoledì 6 ottobre al Grande Fratello Vip ha regalato una sorpresa a Manuel Bortuzzo. Come immortalato, su Twitter, da alcuni telespettatori della diretta h24, il 22enne di Treviso è riuscito a "camminare" sulle sue gambe grazie all'ausilio di un deambulatore messo a disposizione dalla produzione.

Il gesto per Bortuzzo

Su Twitter, alcuni utenti hanno ripostato la clip in cui si vede Manuel uscire dal confessionale sulle gambe. Vicino al concorrente di Treviso c'erano Alex Belli e Aldo Montano. Bortuzzo a piccoli passi ha raggiunto la cucina senza essere sulla sedia a rotelle.

Sui social, i primi utenti hanno commentato in modo positivo la sorpresa ricevuta da Bortuzzo. Un utente ha confidato di avere pianto per l'emozione di vedere Manuel sulle sue gambe. Un altro telespettatore ha spiegato che questa potrebbe essere la cosa più bella vista dai telespettatori del Grande Fratello Vip. Tornando a Manuel mentre il ragazzo stava raggiungendo il piano di cottura, è arrivato Giucas Casella che è apparso piuttosto spiazzato nel vedere il coinquilino camminare sulle sue gambe.

L'incidente che ha cambiato la vita al nuotatore

Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua storia ai compagni d'avventura.

Il diretto interessato ha spiegato che, il 2 febbraio di due anni fa ha rischiato di morire senza un motivo ben preciso. Il giovane ha riferito di essere salvo per soli 12mm. Parlando della dinamica dei fatti, Manuel ha riferito che si trovava ad un distributore automatico con la fidanzata quando a un certo punto ha visto arrivare una moto a folle velocità verso di lui.

Come spiegato dal gieffino, all'improvviso sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco che gli hanno cambiato la vita per sempre.

Nella settima puntata del Reality Show di Canale 5, Signorini ha reso noto uno sfogo del concorrente. Tutto è cominciato lo scorso sabato 2 ottobre, quando i "vipponi" erano presi a festeggiare.

Manuel ha preferito isolarsi dal gruppo. In puntata, il diretto interessato ha fatto sapere che non è facile vedere gli altri che ballano e si divertono. Bortuzzo non ha nascosto che per quanto cerca di essere sereno, ci sono giorni in cui ha dei pensieri negativi. A tale proposito il giovane ha confidato: "Non sono felice, posso essere sereno ma la felicità è un'altra cosa". Il 22enne ha lasciato intendere di avere smesso di cercare la felicità e di avere accettato la sua condizione. Al tempo stesso, però, ha fatto sapere che a volte ci sono anche dei momenti "no".