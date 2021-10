La casa di Cinecittà ha il potere di svelare grandi e piccoli segreti nascosti da alcuni concorrenti. Durante l'undicesimo appuntamento con Grande fratello Vip 6, del 18 ottobre, I fan del reality hanno scoperto alcuni lati sconosciuti del campione di scherma Aldo Montano. Il gieffino ha raccontato come ha conosciuto sua moglie, l'atleta Olga Plachina, ed è stata quest'ultima a raccontare che il campione era comportato male prima che loro due diventassero marito e moglie. Gli spettatori di Canale 5, hanno scoperto che lo stesso atteggiamento aveva avuto anche il conduttore Paolo Bonolis con l'opinionista Sonia Bruganelli.

Aldo: 'Nel primo incontro abbiamo comunicato con Google traduttore'

Prima che Aldo incontrasse sua moglie, viene chiamato dal conduttore Alfonso Signorini in Mistery Room, da cui ha raccontato dove e come si sono conosciuti i due atleti. "Ci siamo conosciuti alle Olimpiadi mondiali del 2015 a Mosca - ha narrato Aldo e poi ha aggiunto - è una storia complicata". Il gieffino ha raccontato che prima di partire per Italia insieme ad alcuni amici, sono andati in discoteca per festeggiare il successo, e una ragazza della squadra russa di scherma aveva portato alla festa anche Olga. Montano ha ammesso che l'atleta gli era piaciuta subito però il problema era che lei non parlava inglese e avevano passato tutta la notte sul divanetto della discoteca a comunicare tramite Google traduttore.

Poi, Aldo ha raccontato che dopo il primo incontro hanno iniziato a scriversi e a discutere di passare anche l'estate insieme. Ma per motivi che non ha voluto svelare, il campione aveva cambiato idea ed era sparito.

"In quel momento lei giustamente ha fatto una mossa meravigliosa - ha detto il concorrente e poi ha proseguito - mi ha bloccato da tutte le parti".

Per risolvere il problema Aldo aveva chiesto aiuto alla sua amica russa e dopo un paio di giorni Olga lo aveva sbloccato.

Olga: 'A prima vista Aldo non mi è piaciuto'

Aldo ha ricevuto due sorprese da parte del Grande fratello. Una era un video messaggio da parte di sua figlia Olimpia, la quale gli ha detto che gli mancava e che lo vuole tanto bene.

L'altra sorpresa era sua moglie che lo aspettava in giardino. Secondo le regole, Aldo viene "freezato" e per un paio di minuti ha ascoltato il discorso dell'atleta. Sua moglie russa lo ha invitato a essere tranquillo e a divertirsi ancora di più nella casa più famosa d'Italia.

"Sei un campione non solo di scherma ma anche di vita - ha aggiunto Olga. Poi Plachina ha risposto alla domanda di Signorini come lo ricordava il loro primo incontro.

" A prima vista non mi è piaciuto tanto - ha detto l'atleta russa e poi ha continuato - capelli lunghi, tanti orecchini". Un'affermazione che non ha soddisfatto il campione, ma poi ha detto che l'importante è che è stato convincente dopo.

La storia del blocco da tutte le parti

Il conduttore e le opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli volevano sapere perché lo aveva bloccato dappertutto.

"Ha fatto una brutta figura - ha spiegato Olga e poi ha aggiunto - mi diceva andiamo li, andiamo là, ma poi è sparito". In quel momento, l'opinionista Sonia Bruganelli ha detto che pure suo marito Paolo Bonolis aveva fatto la stessa cosa. Per rimediare all'errore, Montano le aveva fatto una sorpresa, andando a Mosca e da lì le cose sono cambiate solo in meglio.