Il rapporto tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo sembra scricchiolare. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato alla coinquilina che non gli piace affatto essere coccolato e toccato continuamente. Inoltre, ha cercato di spiegare che secondo lui tra loro lontano dal Reality Show non durerà mai.

La decisione di Manuel

Nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre, Manuel e Lucrezia (detta anche Lulù) hanno avuto un confronto. Scendendo nel dettaglio, il 22enne di Treviso ha cercato di mettere in chiaro delle cose. Manuel è stato piuttosto chiaro: "Non siamo fidanzati".

A detta del ragazzo, lontano dal Grande Fratello Vip tra loro non ci sarà mai una relazione duratura. Ma non solo, Bortuzzo ha cercato di spiegare alla sorella di Clarissa e Jessica Selassié che il loro rapporto attualmente è come quello che lui ha con Aldo Montano. Nonostante le attenzioni ricevute, Manuel reputa Lulù solamente un'amica.

A quel punto Lucrezia ha sostenuto che a lei piace molto coccolare un ragazzo, baciarlo e abbracciarlo. Manuel, però, ha dichiarato di essere contrariato anche su questo argomento. Il diretto interessato infatti, ha precisato che lui non ama né essere toccato continuamente né coccolato. Dunque, il rapporto tra Lucrezia e Manuel potrebbe essersi sgretolato ancora prima di diventare qualcosa di importante.

La replica della Principessa

Dopo avere ascoltato Manuel Bortuzzo, Lulù ha fornito la sua versione dei fatti. La diretta interessata ha spiegato di volere solamente più attenzioni da parte del coinquilino: "Tu non devi dare di più se non ti va". Al tempo stesso, però, la sorella Selassié ha riferito di non voler tenere Manuel come un "prigioniero" che prima sta con i suoi amici e poi torna in gabbia.

Lucrezia ha notato un certo fastidio da parte di Bortuzzo, tanto che ha ammesso che non vuole affatto stressarlo. A quel punto, la giovane ha anche chiesto al coinquilino come mai fosse distante da lei. In replica Manuel ha spiegato che Lulù dice sempre di "stare male". A tale proposito, il 22enne ha sostenuto di non sapere come fare per far stare bene la Principessa.

Infine, il nuotatore ha fatto presente alla coinquilina di non essere arrivato al Grande Fratello Vip con l'intenzione di creare una liaison. Per questo motivo il gieffino preferisce non sbilanciarsi mai nei confronti di Lucrezia Selassié: "Non riesco a entrarci in questa parte".

Manuel e Lulù vicini alla rottura

Da un paio di giorni a questa parte alcuni fan del Grande Fratello Vip avevano notato un certo distacco da parte di Manuel Bortuzzo. In particolare, il 22enne sembrava non apprezzare le coccole della coinquilina. Ma non solo, in varie occasioni ha rifiutato dei baci con delle scuse piuttosto banali. Inoltre, il gieffino potrebbe non avere gradito le numerose scenate di gelosia da parte di Lulù.

Con tutta probabilità Signorini tratterà l'argomento con i diretti interessati nella puntata di venerdì 8 ottobre.