Nel pomeriggio di domenica 24 ottobre, al GFVip i concorrenti sono stati protagonisti del gioco "Kiss Freeze". Anche un semplice gioco è sembrato mettere in crisi Lulù Selassié, visto che Manuel Bortuzzo tra lei e Aldo Montano ha preferito scambiare un bacio goliardico con quest'ultimo.

L'episodio incriminato

Tramite un comunicato della produzione, i "vipponi" sono stati informati del gioco da portare avanti domenica 24 ottobre. Il "Kiss Freeze" è noto ai telespettatori del Reality Show. I concorrenti al suono di una campana, devono baciare il coinquilino più vicino fino alla fine del suono.

Mentre Soleil Sorge e Alex Belli hanno fatto discutere per essersi dati un bacio sulla bocca, Lulù Selassié è andata in crisi. Tutto è partito dal suono della campana: Manuel Bortuzzo era seduto vicino alla Principessa e ad Aldo Montano. Il 22enne anziché baciare la coinquilina, ha preferito scambiare un bacio goliardico con il migliore amico. Tale atteggiamento da parte del nuotatore, ha fatto storcere il naso alla sorella maggiore di Clarissa e Jessica.

La riflessione della Principessa

Poco dopo l'episodio incriminato, Lulù Selassié è stata protagonista di uno sfogo. Scendendo nel dettaglio, la diretta interessata ha esordito: "Se fossimo stati da soli l'avrebbe fatto". Dal momento che la casa è tempestata di telecamere h24, il 22enne - secondo il pensiero di Lulù - ha preferito coinvolgere Aldo.

La Principessa d'Etiopia sembra essere sicura della situazione: "Davanti agli altri si frena". Il motivo? Durante la diretta, Signorini avrebbe trattato l'argomento relativo al bacio tra Manuel e Lulù e tale cosa sembrerebbe dare fastidio al "vippone".

A detta della più grande delle sorelle Selassié, Bortuzzo non ama questo tipo di argomento.

Dunque, se può cerca di evitare situazione scomode.

Manuel spiazza Lulù

Il comportamento ambiguo di Manuel Bortuzzo sembra destabilizzare Lulù Selassié. Il giorno seguente l'11^ puntata del GFVip, i due coinquilini si erano ritrovati a parlare dell'avvicinamento tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. A detta della 33enne, è bello essere chiari con chi si ha di fronte.

Inoltre, Lulù ha sostenuto che la stessa Miriana ha precisato di non volere chiudere alcuna porta in faccia solamente per partito preso.

A quel punto, Manuel è intervenuto, spiegando che le porte in faccia non vanno chiuse a prescindere. Tuttavia, il giovane ha fatto presente che per "porta aperta" intende una conoscenza che potrebbe andare a buon fine o meno. Di fronte al discorso di Bortuzzo, Lulù ha chiesto a Manuel di chi stesse parlando. Lui, anziché glissare ha replicato: "Le porte aperte tra me e te ci sono".