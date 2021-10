Manuel Bortuzzo ha deciso di mettere la parola fine alla conoscenza con Lulù Selassié nata al Grande Fratello Vip. Parlando con Soleil Sorge, però, la Principessa d'Etiopia ha fornito una versione completamente diversa. La sorella di Clarissa e Jessica ha sostenuto che il 22enne vorrebbe frequentarla lontano dal Reality Show di Canale 5.

La versione della Principessa

Dopo avere fatto pace con Soleil, Lulù le ha raccontato gli ultimi sviluppi sulla conoscenza con Manuel Bortuzzo. La sorella di mezzo delle Selassié ha riferito che domenica 10 ottobre, il 22enne nel letto l'ha abbracciata e coccolata.

Per quanto riguarda il chiarimento, la diretta interessata ha riferito che Manuel si è detto stanco di alcuni atteggiamenti. A quel punto Lulù ha fornito una versione lontana dalla realtà.

Ma come stravolge la realtà questa ragazza 😳#gfvip pic.twitter.com/PkIcfCxYrG — I 3 MOSCHETTIERI (@MOOSCHETTIERI) October 11, 2021

Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha spiegato alla coinquilina che Manuel le ha detto di interrompere la conoscenza al GF Vip per riprenderla lontano dal reality show: "Lui preferisce fuori". Inoltre, Lulù ha riferito di avere detto a Bortuzzo che sarebbe meglio vivere il momento anziché pensare al futuro, poiché determinati comportamenti fuori non ci saranno. Infine, la sorella di Jessica e Clarissa ha tagliato corto: "Lui mi ha detto di volermi vivere fuori".

Manuel parla della rottura

Mentre Lulù si trovava in giardino a parlare con Soleil, anche Manuel Bortuzzo ha parlato della rottura con la Principessa. Il 22enne di Treviso, nella stanza blu, ne ha parlato con Francesca Cipriani, Manila Nazzaro, Ainett Stephens, Raffaella Fico, Carmen Russo e Aldo Montano. Lo sportivo ha spiegato di avere intrapreso la conoscenza con Lulù solamente come bisogno d'affetto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel momento in cui la sua posizione è stata travisata, il diretto interessato ha deciso di fare un passo indietro.

Bortuzzo non ha nascosto che alcuni atteggiamenti verso la coinquilina sono stati forzati: "Non voglio baciarla e toccarla". A tale proposito, il "vippone" ha precisato di avere rifiutato per l'ennesima volta le avance di Lulù.

Il confronto tra i due 'vipponi'

Domenica 10 ottobre, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno avuto l'ennesimo confronto. In particolare, il 22enne ha ribadito di non volere avere nulla a che fare con la coinquilina. Inoltre, lo sportivo ha ammesso di non sentirsi il fidanzato di Lulù: "A me non viene di darti un bacio". Bortuzzo ha sostenuto che non è solamente una questione di dormire nello stesso letto, ma c'è dell'altro.

Il diretto interessato ha spiegato che spesso non si avvicina a Lulù perché ha dolore alla schiena. Manuel ha fatto sapere che ha smesso di ridere da tempo: "Per te sono normale, ma io non mi sento così...". Nonostante la ragazza abbia cercato un punto d'incontro, il 22enne è sembrato deciso sulla parola fine.