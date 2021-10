Sale la tensione nella casa del Grande Fratello Vip dove, nelle ultime ore, la principessa Lulù Selassié si è sfogata con le sue sorelle. Nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre, Lucrezia ha ricevuto un abito da indossare durante la diretta di venerdì 29 ottobre. La gieffina, però, dopo aver visto il vestito ha sbottato contro chi aveva disegnato l'abito, dando dell'incapace allo stilista. Jessica e Clarissa hanno provato confortare la sorella, tentando di convincerla che non era poi così male e che, magari, con qualche modifica, le sarebbe piaciuto di più.

Purtroppo, però, Lulù è stata irremovibile e le principesse non sono riuscite a farle cambiare idea.

GF Vip: Lulù non è contenta per l'abito che dovrà indossare

Lulù Selassié è una furia e ha sbottato nella casa del Grande Fratello Vip. Durante il pomeriggio di giovedì 28 ottobre, infatti, mentre Lucrezia era in veranda con le sue sorelle ha commentato l'abito che aveva appena visto, destinato a lei e che dovrebbe indossare durante la prossima diretta. In particolar modo, la principessa non ha gradito la scelta dello stilista, dichiarando: ''Io non posso rovinare la mia immagine, sentirmi io brutta, non mi sento a mio agio. Non mi piace''.

GF Vip: dopo avere visto l'abito, Lulù suggerisce allo stilista di cambiare mestiere

Lucrezia ha continuato a sfogarsi con Jessica e Clarissa, aggiungendo: ''Mi fa cag...''. Sentendo le parole di Lulù, le sorelle hanno provato a placare l'animo della gieffina, ma senza riuscirci. In particolar modo, Jessica e Clarissa hanno provato a trovare soluzioni alternative al malcontento di Lucrezia, proponendo di richiedere qualche modifica al vestito, in modo da adattarlo meglio al suo corpo e al suo gusto personale.

Purtroppo, però, le ragazze non sono riuscite nel loro intento, al punto che Lulù ha proseguito nel suo sfogo, anche contro chi ha disegnato l'abito.

GF Vip: lo sfogo di Lulù contro lo stilista che ha disegnato l'abito

Lucrezia ha infatti dichiarato: ''Chi ha fatto l'abito si deve vergognare perché fa schifo, cambiate mestiere.

Che me ne frega di questi sfigati''. Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni sul vestito che dovrà indossare la principessa Selassié durante la diretta di venerdì 29 ottobre. Inoltre, non è chiaro se, dopo lo sfogo della concorrente del reality, la produzione non riesca a trovare qualche soluzione alternative per accontentarla. Non resta pertanto che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip, per scoprire se Lucrezia sarà a suo agio con l'abito proposto o se ne sceglierà un altro che, a detta sua, non rovini la sua immagine e le piaccia di più.