Il legame instaurato da Nicola Pisu e Miriana Trevisan continua ad essere fatto di alti e bassi. Nella serata di giovedì 28 ottobre, mentre i concorrenti del GFVip preparavano la casa per festeggiare Halloween, la showgirl ha fatto chiarezza su un ipotetico futuro con il figlio di Patrizia Mirigliani. Nel dettaglio, la 48enne ha fatto presente che anche se le cose dovessero andare male, lei non soffrirà.

Le parole della showgirl

Giovedì 28 ottobre, i coinquilini del GFVip stavano addobbando la casa più spiata d'Italia per Halloween. Mentre Miriana si trovava in cucina con Clarissa Selassié, le due "vippone" sono state raggiunte da Nicola Pisu.

A un certo punto il 32enne ha cercato un approccio romantico con la showgirl. Trevisan ha punzecchiato il coinquilino: "Quando usciremo di qui sarò io che soffrirò". La diretta interessata si riferiva alla popolarità che potrebbe avere Pisu, ma quest'ultimo non ha capito la frase ironica tanto da replicare: "Non ti farei mai soffrire".

Vista la risposta del 32enne, Miriana Trevisan è tornata a parlare di un ipotetico futuro lontano dal Reality Show: "Sia che ci sei o non ci sei io sono felice lo stesso". L'ex moglie di Pago ha spiegato di avere già sofferto in passato. Dunque, nel caso in cui le cose con Nicola non dovessero funzionare, lei continuerà a concentrare le energie su se stessa.

La reazione di Nicola

Di fronte alle parole di Miriana Trevisan, Nicola Pisu è apparso spiazzato. Tuttavia, il figlio di Patrizia Mirigliani ha fatto capire alla coinquilina di volere continuare la conoscenza perché innamorato. In un secondo momento, per dimostrarle il suo affetto, le ha fatto un massaggio per poi 'rubarle' un bacio.

La 48enne, nonostante sia apparsa imbarazzata, ha scelto di lasciarsi andare.

L'ingresso della mamma di Nicola Pisu sembrava avere smosso qualcosa nel rapporto tra i due "vipponi". A oggi, però, Miriana sembra essere ancora confusa: un giorno sembra non potere stare senza Pisu mentre l'altro sembra piuttosto fredda.

L'ex d Miriana rompe il silenzio

Nel frattempo, l'ex compagno di Miriana Trevisan ha deciso di scrivere una lettera a Novella 2000 per fornire la sua versione dei fatti. Vito Fusco ha spiegato di non avere più rapporti sentimentali con l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip: i due si sono lasciati qualche settimana prima che Miriana entrasse nella casa di Cinecittà. Tra Vito e la showgirl c'è solamente un rapporto di amicizia.

Inoltre, l'ex di Trevisan ha riferito che da giorni lui e la sua attuale compagna Veronica Ursida - ex dama di Uomini e donne - ricevono messaggi privati anche intimidatori. Il diretto interessato ha chiesto di poter vivere la sua attuale relazione senza essere più accostato al nome di Miriana Trevisan.