La conoscenza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu potrebbe interrompersi sul nascere. Parlando con Gianmaria Antinolfi, la showgirl ha rivelato di non volere andare oltre al GFVip con il figlio di Patrizia Mirigliani. Sebbene Trevisan abbia rivelato di essere attratta dal coinquilino, sente che tra i due manchi un dialogo.

I dubbi della showgirl

Dopo avere trascorso del tempo nella "Love Boat" Nicola e Miriana si erano particolamente avvicinati, tanto che tra i due era scoccato il primo vero bacio. Il giorno seguente, la showgirl si è confidata con Gianmaria Antinolfi nella stanza blu.

Scedendo nel dettaglio, la 48enne ha spiegato che la cena a lume di candela con il figlio di Patrizia Mirigliani per lei è stata solo un gioco. Miriana sente di avere corso troppo con Pisu, tanto da rivelare di non essere sicura che lontano dal Grande Fratello Vip avrebbe concesso un'uscita al 32enne.

A detta della gieffina, tra i due "vipponi" c'è una forte attrazione fisica ma manca il dialogo. A quel punto la diretta interessata è sembrata avere le idee chiare sul da farsi con Nicola: "Io blocco. Non voglio andare avanti". Nel corso del discorso, Trevisan ha ammesso di essere in difficoltà perchè ha paura di ferire Pisu. Secondo Miriana, Nicola si sarebbe chiuso nella stanza blu proprio perché ci sarebbe rimasto male di alcune sue dichiarazioni: "Gli ho detto che non sono innamorata, provo attrazione, ma non so cosa voglio fare dopo".

Il consiglio di Gianmaria

Dopo avere ascoltato la coinquilina, Gianmaria Antinolfi si è sentito in dovere di dare un consiglio. Secondo il 36enne campano, Miriana deve pensare più a sé stessa: se lei pensa di avere bruciato le tappe con Nicola Pisu, dovrebbe rallentare. Tuttavia, il diretto interessato ha invitato la showgirl ad essere chiara nei confronti del "vippone" in modo da non ferirlo e non illuderlo.

Per Gianmaria, se Miriana non vuole andare oltre un'amicizia con Nicola deve essere subito chiara per evitare spiacevoli situazioni.

Trevisan-Pisu: il chiarimento

Grazie alla chiacchierata avuta con Gianmaria, Miriana Trevisan ha deciso di raggiungere Nicola Pisu per chiarire la situazione. La diretta interessata ha subito spiegato al coinquilino di avere paura di ferirlo.

Successivamente, ha fatto presente di non sapere bene cosa vuole da 32enne tanto da essersi presa del tempo. La stessa Miriana ha spiegato al figlio di Mirigliani che è attratta ma sente che tra i due non ci sia molto dialogo. Inoltre, la 48enne ha precisato di non avere fatto strategia.

Una volta compresa la posizione di Miriana, Nicola ha ammesso di starci male per la situazione che si è venuta a creare. Il 32enne ha ribadito il suo interesse, ma qualora Trevisan non sia pronta ad andare oltre, lui è pronto ad accettare anche una semplice amicizia.