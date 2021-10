Miriana Trevisan è finita al centro del Gossip al GFVip per via del flirt con Nicola Pisu. Intervenuto a Radio Radio, Pago ha commentato la situazione sentimentale della sua ex moglie. Nel dettaglio, Pago ha spiegato che Trevisan ha solamente paura di rimanere "scottata". Inoltre, l'ex marito di Trevisan è convinto che tra i due "vipponi" ci sia un ottimo feeling.

Le parole di Pago

Miriana e Nicola stanno provando a costruire qualcosa al GFVip, ma lo staff del 32enne e la mamma sembrano non gradire questa vicinanza. A "Non succederà più" l'ex marito di Trevisan ha detto cosa pensa di questo flirt: "Sono contento per lei".

Poi, il cantautore ha aggiunto: "Se vedo che sta bene sono felice". A quel punto la conduttrice radiofonica ha chiesto all'ex marito di Miriana se vedesse presa o meno l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Anziché glissare, Pago (Pacifico Settembre all'anagrafe) ha spiegato che Miriana arriva da un periodo piuttosto complicato. Dunque, ha paura di gettarsi subito a capifitto in una presunta relazione. Inoltre, l'ex marito di Trevisan è convinto che la differenza d'età sia solamente una scusante con Nicola Pisu. Senza giri di parole il diretto interessato ha chiosato: "Lei in questo caso ha paura di scottarsi".

A detta di Pago, la sua ex moglie è realmente interessata al figlio di Patrizia Mirigliani.

Il motivo per cui Miriana sta prendendo tempo, è solamente perché vuole capire davanti a sé che persona ha. Secondo il cantautore ed ex concorrente del Reality Show di Canale 5, Trevisan è una di quelle persone che ha bisogno dei suoi tempi.

Il rapporto tra i due ex coniugi

Prima di concludere l'intervista, Pago ha parlato del rapporto che ha con l'ex moglie.

Il diretto interessato ha sostenuto che tra i due c'è una bellissima forma d'amore: "Quando parlo d'amore non intendo necessariamente la persona con cui vai a letto". Per l'artista, l'amore ha varie forme e una di queste è proprio quella che prova per Miriana Trevisan. Il diretto interessato ha spiegato che non può affatto rinnegare quello che c'è stato con la showgirl: i due hanno avuto un bellissimo matrimonio e dalla loro unione è nato un figlio.

Inoltre, la coppia si era data una seconda possibilità ma le cose non sono andate come speravano.

Sulla base di quanto dichiarato, Pago ha chiosato: "Mi sembra intelligente poter riabbracciare una persona in maniera anche diversa". In occasione dei primi giorni di reality show, Pago è arrivato all'interno della casa di Cinecittà per sostenere la sua ex moglie. In passato quando era nella casa Pago, anche Trevisan era arrivata al reality per fargli sentire il suo affetto.