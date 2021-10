Ogni lunedì e venerdì prima della diretta del Grande Fratello Vip, su Mediaset Infinity viene trasmessa la rubrica GFVip Party condotta da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Nella giornata dell'11 ottobre, la sorella di Tommaso Zorzi ha avuto un botta e risposta con Akash Kumar. La conduttrice ha punzecchiato l'ospite sulla popolarità e quest'ultimo ha invitato Gaia a studiare bene la sua biografia.

La stoccata di Gaia

In occasione della nuova puntata di GFVip Party, il duo Salemi-Zorzi ha ospitato in collegamento Akash Kumar - ex concorrente de L'Isola dei Famosi.

Per lanciare l'ospite, la sorella di Tommaso Zorzi ha annunciato il modello indiano: "Lui che è rimasto in gioco per ben 5 o 8 giorni".

Aiut, lui non può non creare drama ovunque vada. Il modo in cui Gaia lo ha spento 💀 pic.twitter.com/S5YHIL5PlU — Paola. (@Iperborea_) October 11, 2021

La gaffe della conduttrice sembra non essere stata ben digerita dall'ex naufrago. A tale proposito, Akash ha prontamente replicato a Gaia: "Non sono 5 e 8, ma 7". Il modello ha invitato la sorella del rampollo milanese a studiare bene la matematica, in quanto è una materia fondamentale. Successivamente, Kumar ha sostenuto di non conoscere Gaia: "Conosco Giulia che ci vede del cinema". A quel punto Gaia non è rimasta in silenzio, ma ha continuato a punzecchiare il suo ospite.

La diretta interessata ha sostenuto che lei e Akash hanno una cosa in comune: entrambe sono diventati famosi grazie a Tommaso. Non contenta, Gaia ha rincarato la dose: "Hai ragione scusa, non ti ha reso famoso Tommaso. Tu famoso non lo sei mai stato".

Per chi non avesse seguito la vicenda, quando il modello si trovava in Honduras è stato protagonista di numerosi scontri con Tommaso Zorzi: quest'ultimo ricopriva il ruolo di opinionista insieme a Zanicchi e Lamborghini.

La replica dell'ex naufrago

Le parole di Gaia Zorzi non sono affatto piaciute ad Akash Kumar. A tale proposito il modello indiano si è scagliato contro la collega di Giulia Salemi: "Ma cosa dici?" Il giovane ha precisato di avere sfilato per brand come Armani. A differenza sua, Tommaso sarebbe diventato famoso solamente grazie ai social network.

Infastidito per le dichiarazioni di Gaia, Akash ha invitato la conduttrice di GFVip Party a non fare interviste se non è capace. Successivamente, il modello ha spiegato che al contrario di Gaia, l'attuale compagna di Pierpaolo Pretelli è famosa. Secondo Kumar, Gaia sarebbe diventata popolare solamente grazie al fratello Tommaso: "Non sei nessuno".

L'ex concorrente de l'Isola dei Famosi ha riferito di avere portato la moda e lo stile in Honduras. Inoltre, ha fatto presente che anche se è stato nel reality show solamente una settimana, nelle puntate successive si è parlato solo ed esclusivamente di lui. Dopo avere ascoltato la sfuriata di Akash Kumar, Gaia Zorzi ha tagliato corto: "Possiamo chiudere il collegamento, vero regia?".