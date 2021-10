Lunedì 18 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa la puntata 11 del GFVip. Tra i vari argomenti trattati, Signorini è tornato ad accendere i riflettori sul triangolo formato da Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e la sua ex Greta. Quest'ultima ha rilasciato un'intervista per parlare del rapporto con il 36enne campano. Nel breve frammento, l'ex tronista di Uomini e Donne ha notato l'outfit di Mastroianni.

Gianmaria si dichiara

In puntata, Gianmaria ha confermato il suo interesse per Sophie Codegoni. Il ragazzo ha chiesto alla coinquilina di dargli una possibilità, in modo da farsi conoscere meglio.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha precisato di non chiudere a nessuno la porta in faccia. Tuttavia, Sophie non vuole più soffrire come accaduto nelle precedenti relazioni.

A quel punto, il 36enne campano è stato messo al corrente dal conduttore del GFVip di un'intervista rilasciata dalla sua (ex?) compagna Greta. La ragazza, al settimanale Chi, ha raccontato di non riconoscere più Antinolfi. Sebbene Greta Mastroianni non si sia mai sentita la fidanzata di Gianmaria, ha ribadito di avere provato delle forti emozioni.

Codegoni spiazzata per l'outfit di Greta

Terminata la diretta, Sophie Codegoni ha commentato le dinamiche scaturite in puntata. Parlando con Raffaella Fico, la 19enne ha spiegato di avere notato un particolare nel look scelto da Greta Mastroianni: il pigiama.

Qui Sophie parla del pigiama di Greta ( 👑) #gfvip pic.twitter.com/78Lux8iTRI — vecchiaguardiaGFVIP (@fan_zorziiii) October 19, 2021

Come spiegato spiegato dall'ex tronista, l'indumento scelto per l'intervista è identico al suo: "Conosco quel pigiama. Spero sia un caso". La diretta interessata non ha nascosto di rimanerci male, se la cosa fosse stata architettata da una persona che ben conosce.

La stessa Sophie ha ammesso con Raffaella di essere rimasta pietrificata nel vedere quel tipo di book fotografico.

Lo 'strano' triangolo

Che cosa hanno in comune Sophie Codegoni e Greta Mastroianni? A quanto pare, entrambe fanno parte della stessa agenzia fondata da Fabrizio Corona. Ma non solo, gli incroci tra le due donne non sembrano essere finiti.

In occasione della 10^ puntata del Grande Fratello Vip, l'attuale compagna di Gianmaria aveva mandato un video-messaggio al 36enne. Come notato da alcuni addetti ai lavori, il video di Greta è stata girato a casa dell'ex re dei paparazzi.

Inoltre, Soleil Sorge continua a dire che Sophie prima di varcare la porta rossa sia stata invitata a seguire una strategia. Nel post-puntata, Soleil parlando con Gianmaria ha cercato di metterlo in guardia proprio sull'atteggiamento di Codegoni: "Ero a cena con sai chi...che le diceva di fare A, B, C davanti ai miei occhi". Secondo la 27enne italo-americana, Gianmaria non dovrebbe fidarsi di una persona "ambigua" come Codegoni.