Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati ufficialmente insieme. A comunicarlo è stato lo stesso ex naufrago dell'Isola dei famosi 2021 con uno scatto su Instagram, che lo ritrae abbracciato all'attrice. L'attore romano inoltre ha spiegato che l'amore per Galanti non è mai naufragato, ma si è rafforzato dopo alcuni mesi di riflessione. Un messaggio quello di Rocca che è stato accolto da centinaia di like e commenti d'affetto da parte di fan e personaggi famosi, dalla conduttrice Caterina Balivo all'allenatore ed ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Le parole di Rocca sul ritorno di fiamma e i messaggi d'affetto su Instagram

"È stato un periodo strano", ha esordito così Gilles Rocca, parlando della crisi estiva con la compagna Miriam Galanti. "C’è stato un momento dove tutto questo interesse mediatico ci ha fatto prendere la decisione di separarci per un periodo", ha poi aggiunto l'ex concorrente di Ballando con le stelle, spiegando i veri motivi della separazione con l'attrice nata a Roma il 5 aprile 1989. "Avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia “gossippara”, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così", ha infine chiosato Rocca, confermando ufficialmente il suo ritorno di fiamma con Miriam.

A quel punto, diversi personaggi famosi si sono riversati con messaggi d'affetto sotto la foto pubblicata dallo stesso attore su Instagram. Tra questi la presentatrice partenopea Caterina Balivo, che ha commentato: "Stupendi". Anche l'influencer e personaggio televisivo Francesco Chiofalo ha espresso la sua felicità per la coppia riunita, scrivendo: "Bellissimi".

Infine è giunto anche il messaggio dell'allenatore ed ex calciatore barese Lorenzo Amoruso, che ha scritto: "Felice per voi, amico mio".

La storia d'amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono conosciuti a un corso di perfezionamento, nel quale è scattata subito la scintilla dell'amore. Durante un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, infatti, l'attore nato a Roma il 12 gennaio 1983 ha raccontato di essere rimasto molto colpito da Miriam Galanti: "Mi ha rapito il cuore con la sua bellezza, ma anche con la sua grazia, intelligenza, impegno e profondità".

Ora la coppia vive a Roma ed è riuscita a superare due crisi: la prima dovuta al lockdown e la seconda causata alla forte pressione mediatica. Sono entrambi attori e hanno girato insieme Quarantine Punch, un cortometraggio che racconta proprio la vita di coppia vissuta durante il periodo della quarantena.