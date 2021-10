Un altro successo per Giulia Stabile: la vincitrice di Amici 20, che all'interno del talent ha scoperto l'amore per Sangiovanni, ha condiviso un reel su Instragram in cui ha ballato sule note di 'Money', un successo della rapper Lisa delle Blackpink. Il video ha superato velocemente il milione di visualizzazione in poco più di 24 arrivando ad essere condiviso anche da un fanpage della cantante internazionale. La carriera della danzatrice romana è senz'altro in ascesa: per Giulia questa è una rivincita dopo essere stata durante gli anni della scuola media vittima dei bulli.

L'ultimo reel di Giulia conquista l'estero

Giulia ha condiviso con i suoi follower un nuovo video: la ballerina ha conquistato di nuovo il popolo del web. Ottenendo un numero altissimo di visualizzazioni in poche ore, il reel è immediatamente diventato virale. Questa non rappresenta una novità, visto che tutti i video pubblicati dalla danzatrice ricevono immediatamente consenso dei social, ma poche ore fa è accaduto qualcosa che forse neanche Giulia si sarebbe aspettata.

Come hanno fatto notare le fan della ballerina, il suo video ha trovato anche l'approvazione di una fanpage della cantante di origini thailandesi che in questo momento gode di consensi a livello internazionale. Presentando Giulia come la vincitrice del talent di Maria De Filippi, la pagina che sostiene la rapper Lisa ha ricondiviso il reel.

Insomma, il video ha trovato una eco tale da aver ampiamente superato i confini dell'Italia. Pare che il talento di Giulia sia stato notato anche all'estero. 'Praticamente sta arrivando tipo in tutto il mondo', ha commentato un utente di Twitter manifestando il proprio supporto alla romana.

Il talento Giulia

Chissà cosa ne penserà Giulia di questa nuova conquista che rappresenta un altro riconoscimento per la sua arte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nei giorni scorsi, un ex compagno di classe della Stabile aveva rivelato che nessuno credeva in lei, anzi era stata presa di mira dai bulli, cosa che tra l'altro la stessa Giulia aveva rivelato durante il suo percorso ad Amici. Adesso le cose si sono completamente ribaltate: Maria De Filippi sta puntando molto sulla ballerina tanto da averla voluta anche a Tu si que vales, non solo dietro le quinte dello show ma molto spesso anche al fianco dei conduttori del programma.

Le fan della romana diciannovenne gioiscono per i successi della loro beniamina e attendono adesso un riscontro della diretta interessata. Intanto, le anticipazioni della quinta puntata di Amici 21 hanno rivelato che Giulia ballerà per la prima volta da professionista e già le sue sostenitrici fanno il countdown per rivedere la sua danza.