Sempre più amata e seguita, Giulia Stabile continua a spopolare sui social: l'ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto incetta di like e commenti più che positivi. La vincitrice di Amici 20 si è mostrata ai suoi follower, che al momento sono più di un milione e mezzo, con collant neri, giacca, mini short e tacchi a spillo che mettono in mostra il suo fisico da ballerina. Inoltre, Giulia ha conciliato lo stile con la sua passione più grande: la danza ovviamente. Insomma, per Stabile il periodo in cui non si sentiva bella sembra ormai acqua passata.

L'outfit di Giulia

'Share your passion (condividi la tua passione)... Una ballerina innamorata' è la didascalia che accompagna l'ultimo post di Giulia Stabile. La danzatrice, ormai a tutti gli effetti una professionista di Amici 21, ha condiviso con i suoi fan uno shooting fotografico in cui mette in mostra il suo aspetto più 'confident', proprio come recita il suo ultimo tatuaggio. La ragazza che in passato aveva sofferto per le cattiverie dei bulli è rimasta nel passata: ad oggi la vincitrice della scorsa edizione del talent si è scoperta sicura di sé e non nasconde più la sua bellezza. In effetti, dopo il suo percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia la romana diciannovenne ha pian piano abbandonato le sue paure per dare spazio alla sua passione.

Tacchi a spillo, collant trasparenti e ricamati e giacca formano l'outfit su cui Giulia ha puntato per manifestare un altro aspetto della sua personalità. I commenti dei suoi sostenitori sono stati svariati, e tra questi non sono mancati neanche quelli dei suoi colleghi ballerini e dei suoi ex compagni di Amici. 'Di una bellezza disarmante', 'Splendi', 'Queen Stabile': questo è il tenore dei messaggi che hanno accompagnato le foto della danzatrice.

Periodo d'oro per carriera e vita privata

E se la danza resta un punto fermo per Giulia, per la giovane si stanno aprendo diverse porte nel mondo dello spettacolo. Oltre a partecipare a Tu sì que vales, la giovane conduce una rubrica su Witty.tv, dal titolo 'Intervista Stabile'. Come facilmente intuibile dal titolo, in questo spazio sul portale web la giovane pone delle domande, senza mai perdere il suo aspetto spontaneo, ai vari ospiti che si alternano sul palco di Amici 21 ma non è escluso che, visto il successo riscosso, Maria De Filippi non decida in seguito di affidarle anche altri ospiti.

Frattanto, Giulia si gode il momento d'oro per la sua carriera che si accompagna ad un periodo più che positivo anche per la sua vita amorosa. Prosegue a gonfie vele la sua storia d'amore con Sangiovanni, il quale ultimamente ha fatto parlare di sé per il look scelto per sfilare sul red carpert del Roma Film Fest. I due giovani talenti sono tornati a mostrarsi insieme sui social, sempre con la giusta moderazione, dopo il Gossip che li aveva travolti la scorsa estate. In ogni caso, il loro amore ne è uscito rafforzato tanto che la coppia si appresta a raggiungere il traguardo, a breve, del primo anniversario da fidanzati.