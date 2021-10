L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 è confermato per la prima serata di lunedì 18 ottobre 2021. Le anticipazioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini, rivelano che ci sarà spazio per il verdetto del nuovo televoto di questa settimana che vede in nomination quattro donne forti di questa sesta edizione, tra cui la temutissima e chiacchieratissima Soleil Sorge. Spazio anche a quelle che sono le nuove dinamiche che si sono create nel corso di questi giorni, come il rapporto tra Gianmaria e Sophie Codegoni.

La sfida a 4 del Grande Fratello Vip 6: anticipazioni lunedì 18 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in programma lunedì 18 ottobre 2021 su Canale 5, rivelano che l'attesa maggiore sarà incentrata sul televoto di questa settimana.

Quattro donne forti, personalità indiscusse di questa sesta edizione del reality show Mediaset, sono finite al televoto e spetterà al pubblico sovrano scegliere chi salvare da questo ballottaggio.

Trattasi di Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Come ha anticipato Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata di venerdì del reality show Mediaset, lunedì 18 ottobre non ci sarà alcuna eliminazione definitiva dalla casa di Cinecittà.

Sophie e Soleil in sfida al televoto: anticipazioni Grande Fratello Vip del 18 ottobre

Il pubblico, quindi, esprimerà la propria preferenza per stabilire il nome della persona che intende salvare quindi stabilirà il preferito di questa nuova puntata serale del GF Vip 6.

Tuttavia, la concorrente meno votata, finirà direttamente alle nomination della prossima puntata di venerdì 22 ottobre e, in quel caso, ci sarà l'eliminazione definitiva dalla casa di Cinecittà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quale sarà l'esito finale di questo televoto? Chi sarà la favorita del pubblico da casa che segue il GF Vip 6? La sfida potrebbe essere incentrata su Sophie e Soleil, entrambe molto amate e seguite dal pubblico social che sta seguendo questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Nuove dinamiche e nuove nomination: anticipazioni GF Vip 18 ottobre

E poi ancora, come di consueto, anche in questa nuova puntata del GF Vip 6 ci sarà spazio per le ultime dinamiche che sono avvenute in casa in questi giorni.

Spazio alla coppia Sophie-Gianmaria: dopo che lui si è dichiarato apertamente all'ex tronista di Uomini e donne, lei ha ammesso di non essere interessata più di tanto al ragazzo e che un po' le dispiace poterlo aver illuso. Come andrà a finire? Gianmaria si arrenderà oppure continuerà a corteggiarla?

Nel corso della nuova puntata del GF Vip di questo lunedì 18 ottobre, ci sarà spazio anche per le nuove nomination che porteranno ai nomi dei candidati a rischio eliminazione di venerdì sera.