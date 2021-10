Venerdì 15 ottobre 2021 è andata in onda la decima puntata live della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso del programma targato Mediaset le inquiline della casa più spiata d'Italia hanno dovuto effettuare le nomination dovendo scegliere solo le donne come comunicato dal conduttore Alfonso Signorini. Manila Nazzaro ha votato Raffaella Fico ed il gesto dell'ex Miss Italia è stato abbastanza sorprendente dato il bel rapporto che le due hanno costruito all'interno del Reality Show e considerati gli scontri con Soleil Sorge. Non è mancata la reazione da parte della soubrette che non ha gradito la nomination da parte dell'inquilina: ne è nata una discussione con Manila, e la campana ha espresso le proprie rimostranze per quello che Fico ha valutato come un tradimento nei suoi riguardi.

Lo sfogo di Fico a Nazzaro

Raffaela Fico, dopo essere stata votata da Manila Nazzaro ha affermato contro l'ex Miss Italia: "Mi sono sentita tradita". La 33enne è sbottata con la foggiana sottolineando che aveva la possibilità di nominare altre concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L'ex compagna di Mario Balotelli ha dichiarato che pensava di aver trovato un'amica in Manila Nazzaro invitandola a non inventare più storie. Raffaella Fico ha giurato di esserci rimasta molto male per la nomination inaspettata della 44enne. In seguito, la showgirl ha evidenziato che la pugliese le aveva detto in passato che non l'avrebbe mai nominata nemmeno se fosse stata Raffaella stessa a domandarlo. Invece, Manila ha votato Fico.

"Mi avevi promesso che non mi avresti nominata. Non eri nemmeno alle strette", queste le parole utilizzate da Raffaella contro Nazzaro, aggiungendo che l'ex Miss Italia qualche scontro con Soleil Sorge ce l'ha avuto ma non l'ha nominata.

Raffaella a Manila: 'Cerano più persone che potevi votare e non l'hai fatto'

Raffaella Fico è stata un fiume in piena contro Manila Nazzaro.

"C'erano più persone che potevi votare e non l'hai fatto", ha detto la campana che non ha digerito per niente essere stata votata dalla foggiana. Fico ha evidenziato nuovamente che ci è rimasta male per la nomination. Una delle ragioni che ha fatto infuriare maggiormente la campana è stata che poco prima di entrare in Mistery Room le ha proprio chiesto di non nominarla.

Scendendo nei dettagli Raffaella ha dichiarato di aver effettuato la richiesta prima dell'entrata della stanza.

La replica di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro non è stata in silenzio dopo le accuse di Raffaella Fico. L'ex Miss Italia ha dichiarato che in stanza lei aveva in mano già la carta della 33enne avendo scartato le altre. La pugliese ha aggiunto di aver guardato Fico negli occhi e di averle annunciato che l'avrebbe votata per rimanere in buona fede. Manila ha spiegato il gesto compiuto evidenziando di aver notato un certo nervosismo da parte di Raffaella come se non volesse più restare dentro la casa di Cinecittà. Manila ha proseguito dichiarando che con le altre ragazze ha un bel rapporto e con Soleil Sorge non è entrata in guerra per nominarla.