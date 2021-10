Scoppia la passione nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della serata di sabato, Sophie e Gianmaria si sono lasciati trasportare dalla forte attrazione che li unisce. Sebbene in un primo momento, l'ex tronista di Uomini e donne abbia provato a mettere un freno al corteggiamento del giovane Antinolfi, nella serata del 23 ottobre ha ceduto alle lusinghe e i due si sono ritrovati a vivere un momento di intimità assieme sotto le coperte.

Gianmaria e Sophie: esplode la passione nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, la serata è stata decisamente goliardica e "frizzantina" per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che si sono divertiti e lasciati andare, dimenticando per un attimo liti e strategie che tengono banco nel corso della giornata all'interno della casa di Cinecittà.

Occhi puntati in primis su Sophie e Gianmaria: nonostante la ragazza abbia cercato di prendere le distanze dall'ex fidanzato di Soleil Sorge e Belen Rodriguez, ritenendo di non volersi spingere oltre e che non rappresenterebbe il suo tipo di uomo ideale, nella serata del 23 ottobre c'è stato un rovesciamento della situazione.

Gianmaria, infatti, ha continuato a corteggiare la dolce Sophie e ieri sera l'ha convinta a dormire insieme, nello stesso letto, dove poi i due ragazzi si sono abbandonati a un momento di intimità.

Gianmaria conquista Sophie: momento di intimità sotto le coperte

Come dimostrano le immagini della diretta del Grande Fratello Vip 6, Sophie e Gianmaria condividendo lo stesso letto si sono lasciati trasportare dalla passione, nascosti sotto le coperte e cercando in questo modo di non "farsi vedere" dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Insomma, malgrado le remore iniziali l'ex tronista di Uomini e donne alla fine ha ceduto alle lusinghe di Gianmaria ed hanno trascorso la prima notte insieme all'interno della casa di Cinecittà.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore e se Sophie cambierà idea definitivamente sul conto di Antinolfi, prendendo in considerazione l'idea di dar vita ad una relazione, in queste ore sul web e sui social non mancano i dubbi sulla coppia.

E come dice il buon Giucas, Sophie e Gianmaria hanno fatto spruzzare la bandiera ⚰️✈️ @AdrianaVolpeTV @SBruganelli #gfvip pic.twitter.com/Zv1AuJI26l — Federico Musumeci (@Federicomusume6) October 24, 2021

I dubbi su Gianmaria e Sophie al GF Vip

In particolar modo, molti utenti che seguono la diretta del GF Vip 24 ore su 24, hanno notato degli atteggiamenti strani da parte del fidanzato di Francesca Cipriani, entrato in casa venerdì sera per trascorrere delle giornate in compagnia della sua ragazza.

A quanto pare, infatti, Alessandro avrebbe dato dei suggerimenti ad alcuni concorrenti, riportando così delle informazioni esterne che da regolamento sono assolutamente vietate.

E così, i spettatori social, non escludono che questo avvicinamento di Sophie e Gianmaria, al punto da trascorrere la notte insieme, possa essere frutto di una strategia che le sarebbe stata suggerita proprio dal fidanzato di Francesca.