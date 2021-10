Nella puntata di lunedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip, Raffaella Fico non era presente nel "parterre" dei concorrenti eliminati che generalmente si trovano in studio durante la diretta su Canale 5. L'assenza dell'ultima eliminata del reality show condotto da Alfonso Signorini, non è passata inosservata ai telespettatori: un altro dettaglio che ha incuriosito molti è il fatto che Raffaella non abbia rilasciato nessuna motivazione di tale assenza sui social.

A tal riguardo, nelle ultime ore l'esperto di Gossip Amedeo Venza ha riportato un'indiscrezione importante riguardo Raffaella Fico: il motivo per il quale l'ex concorrente non sarebbe stata presente in puntata riguarderebbe una presunta denuncia fatta verso Soleil Sorge.

Raffaella Fico potrebbe aver denunciato Soleil Sorge

Ieri sera 27 ottobre, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato alcune storie sul suo profilo ufficiale Instagram, dichiarando di essersi informato e di aver indagato riguardo l'assenza di Raffaella Fico durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip e di aver scoperto una cosa "abbastanza grave".

Secondo Venza, infatti, la showgirl napoletana avrebbe denunciato Soleil Sorge per delle presunte frasi razziste, sia a livello penale che a livello civile.

Ovviamente bisognerà attendere una conferma da parte di Raffaella Fico per capire se lo "scoop" di Amedeo Venza sia vero o meno: al momento non risultano esserci né smentite né conferme.

L'esperto di gossip, inoltre, si è domandato se la vicenda, qualora venisse confermata, sarebbe affrontata o meno da Alfonso Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, ma soprattutto se Soleil verrebbe messa al corrente di ciò che sta accadendo.

Gli scontri tra Raffaella Fico e Soleil Sorge

Sin dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 6, tra Raffaella Fico e Soleil Sorge non c'è mai stata armonia o solidarietà. Le due, infatti, si sono scontrate già nei primi istanti trascorsi all'interno della casa più spiata d'Italia, a metà settembre. Nei giorni successivi alla prima puntata, il rapporto tra la showgirl napoletana e Sorge non è migliorato, al contrario le due sono arrivate più volte a discutere e a punzecchiarsi reciprocamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ipotetica denuncia fatta da Raffaella Fico, potrebbe riguardare un fatto accaduto alcune settimane fa all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Anche se non vi sono ancora conferme esatte su quale possa essere l'eventuale episodio contestato.