Nella casa del Grande Fratello Vip 6, occhi puntati su Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due, nel corso delle ultime settimane, avevano stretto un rapporto sempre più intenso che non era passato inosservato agli occhi vigili del conduttore Alfonso Signorini. Insomma sembrava proprio che tra Sophie e Gianmarco potesse esserci del tenero ma l'ex volto di Uomini e donne, in queste ore ha scelto di mettere in chiaro le cose e di porre la parola "fine" ad ogni tipo di relazione.

Sophie e Gianmaria: ecco cosa sta succedendo al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, tra Sophie e Gianmaria sembrava che stesse nascendo un feeling particolare e nel momento in cui Alfonso Signorini ha provato a capire meglio cosa stesse accadendo, l'ex volto di uomini e donne non ha negato.

Durante l'ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6, Sophie ha detto che tra lei e Gianmaria Antinolfi vi è sicuramente una attrazione fisica, specificando però che al momento nessuno dei due voleva spingersi oltre.

Una situazione dettata anche dal fatto che, Antinolfi ha già una fidanzata che lo sta aspettando fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Proprio durante la diretta di lunedì sera, Signorini ha fatto sapere a Gianmaria che la sua Greta non stava gradendo questo incontro con Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni chiude già con Gianmaria Antinolfi

Insomma una situazione decisamente non facile da gestire per il giovane imprenditore che, in questi giorni, si è ritrovato a vivere dei momenti di crisi all'interno della casa di Cinecittà, puntando il dito anche contro gli autori del GF Vip 6.

Cosa succederà a questo punto? Tra Sophie e Gianmaria sboccerà un sentimento nel corso delle settimane? A fare un po' di chiarezza su questa vicenda ci ha pensato l'ex tronista di Uomini e donne che, durante un confronto in casa con Miriana Trevisan, sembra aver messo già un punto a questa infatuazione con Antinolfi.

"Non ho quell'interesse.

Io sono convinta che per me è finita qui", ha detto Sophie proprio sul suo rapporto con Gianmaria e confessando così di non essere interessata e intenzionata ad andare oltre.

'Era solo un gioco', ammette Sophie parlando del rapporto con Gianmaria al Grande Fratello Vip

Insomma l'ex protagonista di Uomini e donne sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro all'interno della casa di Cinecittà e non vorrebbe intraprendere qualcosa di serio con il giovane imprenditore, in passato fidanzato con Belen Rodriguez e Soleil Sorge.

"Ho proprio capito che era un gioco tra di noi", ha proseguito ancora Sophie confermando di non avere un reale interesse nei confronti di Gianmaria.