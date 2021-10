Lunedì 4 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una volta conclusa la diretta, Clarissa e Lulù (Lucrezia all'anagrafe) Selassié hanno puntato il dito contro la regia. A detta delle sorelle, spesso verrebbero mandate in onda delle clip dove loro uscirebbe male mentre Soleil sembrerebbe sempre "perfetta".

Lo sfogo

Durante la 7^ puntata Soleil Sorge è finita nuovamente al centro delle polemiche. La presunta frase razzista pronunciata dalla 27enne ai danni di Ainett e Samy continua a spaccare la casa, tanto che si sono creati due gruppi.

Nel corso della diretta, le sorelle Selassié hanno avuto un nuovo scontro con l'influencer italo-americana.

Una volta concluso il Reality Show, Clarissa e Lulù sono state protagoniste di uno sfogo. Parlando con Giucas Casella, le due "vippone" hanno confidato di avere alcuni amici in comune con Soleil. Stando al racconto delle due ragazze, gli amici avrebbero messo in guardia le Principesse: "Soleil è una provocatrice molto cattiva". In principio, le sorelle Selassié avevano spiegato di non volere partire prevenute ma una volta conosciuta la 27enne hanno dato ragione ai loro amici.

'Non fanno vedere i pezzi in cui loro sono cattivi'

Parlando con Giucas, Clarissa e Lulù si sono scagliate contro la redazione del reality show.

Entrambe le sorelle hanno affermato: "Caro Grande Fratello Vip metti i video giusti in puntata perché passiamo sempre male qua". Le due Principesse d'Etiopia hanno sostenuto di arrivare ai telespettatori sempre nel peggiore dei modi e di essere dipinte come quelle cattive, quando in realtà all'interno della casa spesso sono gli altri coinquilini a essere cattivi nei loro confronti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sulla base di quanto dichiarato Clarissa e Lulù hanno precisato che i loro atteggiamenti sono solo una risposta a come vengono trattate da alcuni "vipponi".

Davide Silvestri non è d'accordo

In puntata, Clarissa Selassié ha attaccato duramente anche Davide Silvestri. A detta della ragazza, l'attore non prenderebbe mai una posizione nelle dinamiche interne alla casa e sarebbe troppo cinico.

Al termine della diretta, l'ex attore di Capri ha commentato la settima puntata del reality show con Alex Belli. Davide ha ammesso di esserci rimasto male perché le Principesse non si sono mai scusate con lui: "Il fatto che sono giovani non è una scusante, non glielo perdono". Secondo Silvestri, le sorelle Selassié cercherebbero di apparire come "vittime". A tale proposito il diretto interessato non ha nascosto che avrebbe voluto vedere in nomination le Principesse d'Etiopia: "Cosa dovevo commentare di quel video? Era incommentabile".