Il ritorno nella casa del GF Vip per un nuovo confronto con Soleil Sorge e la decisione di adire le vie legali per un'espressione americana poco elegante. Nelle scorse ore si era parlato con insistenza di una possibile denuncia di Raffaella Fico nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per aver utilizzato in due circostanze un termine volgare. Indiscrezione che la napoletana ha confermato e comunicato alla diretta interessata durante la puntata del 29 ottobre del Reality Show . "Certe espressioni sono di pessimo gusto e feriscono la dignità di una persona" - ha affermato la 33enne di Cercola.

Immediata la replica dell'italo americana che ha spiegato di aver utilizzato in maniera sarcastica lo slang americano 'bye b...'. "Non conosci nemmeno la legge se pensi di potermi querelare per un termine scherzoso" - ha sottolineato la ventisettenne. La presa di posizione di Raffaella Fico è stata criticata da Sonia Bruganelli : "Il termine non sarà positivo ma è eccessivo intentare una causa per questo. Forse c'è dell'altro". Di contro la show girl ha ricordato alla moglie di Paolo Bonolis che anche lei è una mamma. "Mia figlia parla inglese e sa cosa significa quella parola".

Raffaella Fico contro Soleil al GF Vip: 'Il termine che hai utilizzato sarà valutato nelle sedi opportune'

Dopo gli scontri al vetriolo nella casa del Grande Fratello Vip Raffaella Fico e Soleil Sorge potrebbero ritrovarsi in aula di tribunale.

Nel corso della puntata di venerdì 29 ottobre del reality show l'ex partner di Mario Balotelli ha confermato l'intenzione di voler denunciare la ventisettenne per aver utilizzato due volte un termine offensivo nei suoi confronti. Prima di adire le vie legali la ragazza si è confrontata nuovamente con la "rivale".

"Sentirti dire certe cose mi ha ferito molto.

Certe parole vanno oltre il gioco, dovresti avere più umanità" - ha sottolineato la show girl con Soleil che non si è scomposta. "Ho utilizzato quell'espressione in maniera sarcastica. È uno slang americano, puoi chiedere anche alle principesse. Sei ipocrita, su di me hai sempre detto cose brutte". Affermazioni che hanno infastidito Raffaella Fico che ha rimarcato che il termine usato dall'italo americana ha un significato preciso e che sarà valutato nelle sedi opportune.

Sonia Bruganelli critica la show girl, l'ex partner di Balotelli: 'La vuoi buttare in caciara'

Soleil Sorge non si è scomposta dopo l'uscita della show girl e l'ha provocatoriamente punzecchiata. "Non conosci nemmeno la legge sei vuoi querelarmi per una cosa del genere" - ha riferito la ventisettenne che ha sottolineato che il suo rapporto con i coinquilini è migliorato da quando Raffaele Fico è stata eliminata: "Dicevi sempre cose brutte su di me".

La questione ha acceso un dibattito in studio con Adriana Volpe che si è schierata al fianco di Fico: "Soleil ha fatto uno scivolone, penso che a nessuno faccia piacere essere definita una poco di buono". Di opinione diversa Sonia Bruganelli che ha criticato la decisione della 33enne di voler intentare una causa per il termine utilizzato dall'influencer. Immediata la replica dell'ex partner di Mario Balotelli: "Sei una mamma e siamo in diretta. La vuoi buttare in caciara ma non è così".