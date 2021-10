Soleil Sorge è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la mamma della 27enne italo-americana ha commentato il percorso della figlia all'interno della casa più spiata d'Italia. Ma non solo, Wendy Kay si è detta amareggiata per avere visto tacciare la figlia di razzismo. A tale proposito, la donna si è scagliata contro Ainett Stephens .

Nelle precedenti puntate

L'influencer italo-americana risulta essere la concorrente più discussa. Due settimane fa, durante una festa Soleil è stata accusata di avere pronunciato una frase razzista.

Tutto è partito da una lite tra Samy e Alex. Sorge anziché sedare gli animi ha chiosato: "Basta urlare, sembrate delle scimmie".

Secondo Raffaella Fico, la frase pronunciata ai danni di Samy e Ainett aveva un sapore razzista. Al contrario, Belli ha spezzato una lancia a favore della 27enne italo-americana. La stessa Soleil ha più volte chiesto scusa e ha ribadito di non avere mai voluto offendere nessuno.

Le parole di Wendy

La rivista diretta da Alfonso Signorini, in edicola mercoledì 13 ottobre, ha intervistato la mamma di Soleil Sorge. Wendy Kay con rammarico ha sostenuto che sua figlia è vista con pregiudizio da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. In merito alla presunta dichiarazione razzista, la donna ha chiosato: "È stata messa in croce come nessun altro".

A tale proposito la mamma della gieffina ha puntato il dito contro Ainett Stephens: "Fuori luogo, ha fatto la vittima". Come riferito da Wendy, sua figlia è cresciuta in giro per il mondo e ha avuto la possibilità di rapportarsi con numerose culture: "Non ha una goccia di sangue razzista". Inoltre, Kay ha spiegato che le sue migliori amiche hanno tutte una nazionalità diversa ma Soleil non ha mai avuto problemi con loro, perché non vede differenze.

La donna ha fatto sapere di essere profondamente ferita per come è stata dipinta la 27enne. Infine, Wendy Kay ha sostenuto che non è bello vedere che la propria figlia deve difendersi ogni giorno dagli attacchi gratuiti della gente: "Mi fa male il cuore".

Il commento della signora Kay

All'interno della casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sembra non riuscire ad ambientarsi.

Dopo avere discusso con la maggior parte delle donne e con alcuni "vipponi" dei parterre maschile, la mamma della 27enne ha cercato di dare una sua spiegazione: "In ognuno manca qualcosa". A detta della donna, Soleil non trova un punto d'incontro con Aldo Montano perché molto più grande di lei. Nonostante Alex sia gentile con Soleil, Wendy è convinta che l'attore sia una bandiera che va spesso dove tira il vento. L'unica persona per cui la mamma di Soleil ha speso delle parole di stima, è Nicola Pisu: "Mia figlia offre sempre supporto a chi è fragile" .