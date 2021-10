Continuano a far discutere le parole e gli atteggiamenti di Lucrezia nella casa del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che la ragazza si rende protagonista di scivoloni e gaffe che i fan del programma si affrettano a riportare sui social network. Dopo aver visto Manuel stare in piedi grazie a dei tutori e un deambulatore, Lulù ha fatto un commento sulle persone poco alte, scatenando l'immediata reazione di Raffaella Fico e di gran parte dei telespettatori, che l'hanno descritta come "un'insensibile".

Il commento fuori luogo al Grande Fratello Vip

Nella mattina di mercoledì 6 ottobre, Manuel Bortuzzo ha voluto stupire ed emozionare il pubblico e i compagni di Grande Fratello Vip mostrandosi per la prima volta in piedi. In un video si vede il ragazzo lasciare il confessionale senza la sedia a rotella: con l'aiuto dei tutori, di un deambulatore e degli amici Alex e Aldo, il nuotatore ha raggiunto la cucina e lì ha aspettato che gli altri si svegliassero per sorprenderli.

Gli abitanti della casa più spiata d'Italia si sono commossi nel vedere il giovane sulle proprie gambe e chi più e chi meno si è complimentato per la sua altezza (circa un metro e novanta) e per il sorriso che ha sfoggiato di prima mattina.

Tra coloro che si sono maggiormente lasciati coinvolgere da questo momento spiccano, senza dubbio Carmen, Manila, Davide, Soleil, Katia e gli amici del cuore Belli e Montano.

Una reazione un po' meno sentita, invece, l'avrebbe avuta la principessa che Manuel sta frequentando da qualche settimana, Lucrezia Hailé Selassié.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le parole che indignano il pubblico del Grande Fratello Vip

Quando Lulù è arrivata in cucina, non si è accorta che davanti a lei c'era Manuel in piedi. La giovane, infatti, ha salutato tutti ed è andata subito in confessionale.

Solo dopo aver chiacchierato con gli autori la principessa ha posato lo sguardo su Bortuzzo ed è corsa ad abbracciarlo.

Dopo essersi complimentata con il nuotatore per la sua altezza, Lucrezia ha detto: "Mi piace essere piccola in confronto a un uomo, chi lo vuole un uomo nano".

Se il 22enne non ha dato troppo peso a questa frase di Hailé Selassié, Raffaella Fico è subito intervenuta affermando: "No, dai, non si dice così".

La gaffe della principessa non è sfuggita ai telespettatori del Grande Fratello Vip che, come è già accaduto spesso negli ultimi giorni, si sono sfogati sui social etichettandola come una persona poco sensibile e troppo concentrata su se stessa per poter capire la profondità di quello che è accaduto stamattina nella casa grazie a Manuel.

Il parere degli spettatori del Grande Fratello Vip

Tra i tanti fan che in queste ore si sono esposti per commentare l'ennesima frase fuori luogo della principessa, spicca il seguente: "L'insensibilità di Lulù.

Dice che le piace essere piccola in confronto a un uomo e che i nani non le piacciono".

"Mi vergogno io per lei", ha concluso un utente di Twitter, che in poco tempo ha raccolto tantissimi consensi e approvazione da parte di chi segue il Grande Fratello Vip con attenzione.

Non è passato neppure un giorno, inoltre, dall'ultimo polverone che avevano sollevato i commenti di Lucrezia sull'ex fidanzata di Manuel. Mentre Bortuzzo sentiva la lettera che Federica gli ha scritto per spronarlo a sorridere di più e a tornare quello che era all'inizio del programma, le telecamere hanno sorpreso Hailé Selassié che con tono derisorio diceva: "Lei è la nipote del dentista. Sono stati insieme solo quattro mesi.

Non me ne frega un c..., questa c'avrà 15 anni".

I sostenitori del nuotatore chiedono che tutto questo venga mostrato al ragazzo, in modo che possa definitivamente aprire gli occhi sulla persona che sta frequentando da settimane.