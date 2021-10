Il 4 ottobre è andata in onda una nuova emozionante puntata del Grande Fratello Vip 6. La puntata è stata ricca di momenti salienti come il coming out di Giucas Casella, l'incontro tra il fidanzato e Francesca Cipriani e sopratutto un bel momento tra Manuel e la sua ex fidanzata Federica Pizzi, la quale ha mandato una bellissima lettera al suo ex amore, lettera che non è piaciuta a Lulù la quale ha definito con parole poco belle e rispettose, il rapporto tra i due ex fidanzati.

GF Vip, la lettera dell'ex fidanzata di Manuel

Manuel Bortuzzo ha da sempre espresso la sua felicità di prendere parte al cast del Grande Fratello Vip, in quanto questa esperienza la reputa utile per aiutarlo diventare più autonomo e indipendente; tuttavia, negli ultimi giorni, il ragazzo sta affrontando dei piccoli momenti di down e ieri sera, complice Alfonso Signorini, ha ricevuto una toccante lettera dalla sua ex fidanzata.

La ragazza ha iniziato la lettera dicendo che sebbene non stiano più insieme e non abbiano avuto una relazione particolarmente lunga, vuole precisare che il loro rapporto trascende da tutto ciò e che lei prova ancora un grande affetto nei suoi confronti.

Federica continua la lettera dicendo che lei conosce molto bene Manuel, ma non capisce cosa gli stia accadendo in questi giorni, perché non vede più la luce brillare nei suoi occhi, nonostante e ironizza: 'Rimane comunque un bellissimo ragazzo, ma non quello autoironico che le aveva fatto perdere la testa". Continua poi chiedendo indirettamente di ritrovare se stesso cioè il ragazzo che tutti amano e vogliono bene.

Federica ha concluso la lettera scrivendo che da fuori molte persone hanno messo in dubbio la loro relazione, ma sono pensieri ai quali lei da poco conto perché ciò che è stato lo sanno loro due e questo basta.

Finisce poi un grosso in bocca al lupo e conferma che lei e i suoi amici lo aspettano fuori dalla casa, il "Più tardi possibile".

Grande Fratello, la reazione di Lulù alla lettera dell'ex fidanzata di Manuel

Le toccanti parole della ragazza hanno emozionato ieri sera tutto il pubblico sia in studio che nella casa, tutti tranne Lucrezia Selassiè la quale sta vivendo un momento infelice con il nuotatore.

Da giorni infatti il ragazzo pare triste e provato e ha spiegato lui stesso che questo momento di down non è causato da nessuno, ma sono dei momenti passeggeri dove a porre rimedio può essere solamente lui stesso.

Ieri sera durante il toccante momento della lettura della lettera di Federica a Manuel, i fan più attenti del reality hanno prestato attenzione alla reazione di Lucrezia che avrebbe esclamato sottovoce: "Non me ne frega niente di lei", Jessica ha consigliato a Lucrezia di astenersi da una scenata di gelosia in un momento delicato come questo.