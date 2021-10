All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di prime riflessioni per la giovane Lulù, protagonista insieme a Manuel Bortuzzo di quella che può essere definita la prima relazione di quest'edizione.

Eppure, in queste ultime ore, la giovane principessa si è lasciata andare ad uno sfogo mentre parlava in giardino con gli altri inquilini della casa, dicendosi delusa dal comportamento di Manuel. Queste parole hanno scatenato le polemiche tra i fan social del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Le tre principesse Selassiè al centro delle dinamiche del GF Vip 6

Durante la puntata dell'1 ottobre del GF Vip le tre sorelle Selassiè hanno dovuto affrontare alcune questioni spinose. Innanzitutto la vicenda relativa alla detenzione del padre in Svizzera. Le principesse non avevano messo al corrente della situazione la produzione del programma durante i casting, e non ne avevano parlato dopo aver varcato la porta rossa della casa di Cinecittà, nonostante il genitore fosse in carcere da giugno.

Successivamente hanno dovuto replicare ad altre accuse emerse in settimana, legate al fatto che probabilmente non siano delle autentiche principesse.

Lulù delusa dal comportamento di Manuel

Le tre sorelle hanno rispedito al mittente queste accuse.

A tal proposito, è intervenuta la famiglia Selassiè con un comunicato stampa ufficiale nel quale ha parlato di attacchi privi di fondamento. Inoltre è stato evidenziato come esistano tutti i documenti in grado di confermare che le ragazze sono delle principesse a tutti gli effetti.

Insomma, una serata non facile per Clarissa, Jessica e Lulù.

Quest'ultima, parlando con le altre inquiline della casa, non ha nascosto la sua amarezza per il modo in cui Manuel ha gestito la situazione e per la poca vicinanza che le ha dimostrato quando si è ritrovata al centro di vicende a dir poco complicate.

Lulù ha ammesso di essere delusa dall'atteggiamento e dal comportamento del "presunto fidanzato" Bortuzzo nel momento in cui ha appreso di notizie così delicate sul conto della sua famiglia.

"Mi aspettavo che volesse starmi accanto, non fa niente", ha sentenziato Lulù, mentre Manila Nazzaro ha provato a spezzare una lancia in favore di Manuel, sottolineando che è un ragazzo particolarmente timido e che facilmente va in imbarazzo.

I fan del GF Vip sbottano contro Lulù

Insomma, sembra che le certezze di Lulù sulla sua infatuazione stiano cominciando a vacillare, e che la giovane principessa non sia più tanto sicura. Cosa succederà a questo punto? Lulù affronterà Manuel nelle prossime ore?

Intanto, i fan social del reality show non hanno perso l'occasione per puntare il dito contro Lulù, ribadendo il fatto che la ragazza sarebbe troppo oppressiva nei confronti di Bortuzzo.

"Aprisse gli occhi, non la vuole Manuel", ha scritto un commentatore web, mentre qualcun altro ha aggiunto che il nuotatore dovrebbe essere più sincero con la ragazza, dicendole apertamente che non è la persona giusta per lui.

"Che pesantezza Lulù, ormai non ti va bene niente", ha scritto un altro fan del GF Vip contro la principessa.