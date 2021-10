Non è stata una nottata facile quella che ha vissuto Lulù tra il 18 e il 19 ottobre. Al termine dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, la ragazza si è lasciata andare alle lacrime e allo sconforto per vari motivi. Ricordare in diretta i sei mesi in cui è stata ricattata da una persona che aveva sue foto un po' spinte, ha alimentato un disagio che la principessina etiope vive da quando Manuel ha detto basta: confidandosi con Gianmaria, ha ammesso di sentire tanto la mancanza di Bortuzzo.

Le lacrime dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 18 ottobre si è parlato anche del passato difficile di Lulù.

La ragazza ha ricordato assieme ad Alfonso Signorini il periodo buio che ha vissuto a 15 anni quando un uomo la ricattava facendosi forte con alcune sue foto un po' spinte di cui era in possesso.

Hailé Selassié non ha trattenuto le lacrime quando ha ripercorso quel doloroso pezzo della sua vita, dalla quale è uscita solo grazie all'aiuto della sorella Jessica e di tutta la famiglia.

Riportare alla mente quei momenti non ha fatto bene a Lucrezia, che nella notte ha avuto un crollo emotivo che l'ha portata a meditare un ritiro anticipato dal gioco. La giovane ha ammesso di non sentirsi a proprio agio nella casa, soprattutto quando si rende protagonista di episodi incresciosi e che fanno emergere il suo lato infantile e immaturo.

La richiesta nel confessionale del Grande Fratello Vip

Ad alimentare un disagio che Lulù vive da oltre un mese tra le mura di Cinecittà è anche il rapporto/non rapporto che ha con Manuel da una decina di giorni a questa parte.

Dopo essersi sfogata nel confessionale del Grande Fratello Vip, la principessina ha rivelato a Gianmaria di aver chiesto agli autori di non realizzare più clip sul suo legame con Bortuzzo: rivedere immagini del bei momenti che ha condiviso col nuotatore fa stare ancora peggio Selassié.

Mentre Antinolfi cercava di rincuorarla e soprattutto di dissuaderla dal pensiero di abbandonare la casa, Lucrezia ha ribadito che molti comportamenti sbagliati che ha avuto nelle settimane precedenti (soprattutto nei confronti dello sportivo col quale ha vissuto un breve e tormentato flirt) sono frutto delle brutte esperienze che ha affrontato in passato.

"Mi dispiace perché per colpa di questi miei atteggiamenti ho perso una persona alla quale tengo moltissimo", ha confidato la giovane al compagno d'avventura.

Le confidenze notturne al Grande Fratello Vip

Lulù ha confessato di provare ancora qualcosa di molto forte per Bortuzzo, tant'è che ci è rimasta malissimo nell'assistere alla fredda reazione che lui ha avuto dopo aver ascoltato la sua dolorosa storia.

Anche molti spettatori del GF Vip sono rimasti basiti nel vedere il distacco col quale il 22enne ha affrontato questa situazione, ovvero senza dare neppure una carezza o un abbraccio di conforto alla principessina.

Nonostante il nuotatore la tenga il più distante possibile, probabilmente per evitare che si illuda ancora in futuro, Lucrezia non riesce a mentire a se stessa e confida: "Manuel mi manca".

Gianmaria ha consigliato alla giovane di ascoltare le parole che la mamma le ha fatto arrivare con una lettera, ovvero di pensare solo al suo percorso, a divertirsi e a non legarsi a nessuno che non apprezza il suo modo di fare dolce e coccolone.

Bortuzzo, dal canto suo, ha preferito non avvicinarsi proprio a Lulù dopo aver scoperto del ricatto che le è stato fatto quando aveva 15 anni: il trevigiano ha lasciato agli altri vipponi lo spazio per consolare la ragazza.