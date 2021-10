Nella casa del Grande Fratello Vip 6, la giovane Lulù continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. La ragazza è al centro delle dinamiche per il suo flirt in corso con Manuel Bortuzzo: mentre il nuotatore sembra essere piuttosto tirato, lei si spinge oltre e in queste ultime ore si è lasciata andare ad un bacio decisamente forzato. La reazione del mondo social non si è fatta attendere al punto che in tanti l'hanno addirittura paragonata a Gemma Galgani.

Lulù bacia con forza Manuel nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, in queste settimane di permanenza all'interno della casa del GF Vip, Lulù si è avvicinata tantissimo al giovane Manuel. Tra i due è nato un "rapporto speciale", fatto di coccole, carezze e qualche bacio.

Tra loro, però, la giovane principessina è quella che al momento sembra essere la più presa e cerca in continuazione Bortuzzo per trascorrere del tempo insieme.

Nelle ultime ore, addirittura, Lulù si è lasciata andare ad un bacio appassionato ma decisamente forzato che lei stessa ha dato al giovane Manuel.

Lulù ha afferrato Bortuzzo, tenendogli la testa con le mani e cimentandosi in questo bacio che ha fatto il giro del web e dei social e che ha suscitato un bel po' di chiacchiericcio.

'Ma neanche Gemma arriva a tanto', sbottano i fan del GF Vip contro Lulù

Il motivo? Manuel non sembrava essere proprio super-contento ed entusiasta di questo bacio forzato che gli è stato dato dalla giovane principessina.

Sui social, quindi, hanno sottolineato anche il fatto che questo momento fosse particolarmente forzato e hanno addirittura paragonato la ragazza a Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e donne, che da sempre alimenta polemiche sul web.

"Ma neanche Gemma arriva a tanto!", ha scritto un utente e fan del Grande Fratello Vip mentre assisteva alla scena del bacio, mentre qualcun altro ha posto l'accento sul fatto che sia stato un "brutto momento".

"Piccole Gemma crescono", ha scritto ancora qualcun altro facendo sempre il paragone con la star di Uomini e donne trono over.

Manuel Bortuzzo mette già un freno con Lulù?

"Non so chi sia più imbarazzante: se Manuel che non parla chiaramente con lei o Lulù che proprio non si accorge di baciare una mummia", ha sentenziato un altro fan del GF Vip 6.

Insomma le critiche non mancano nei confronti di Lulù, anche se va detto che nelle ultime ore all'interno della casa di Cinecittà, Bortuzzo ha provato ad essere un po' più chiaro con la ragazza.

Il nuotatore le ha fatto presente che, fuori dalle mura domestiche del GF Vip, difficilmente tra di loro potrebbe nascere una storia d'amore.