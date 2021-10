Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono finiti al centro di un polverone mediatico. Alcuni telespettatori della diretta h24 non hanno gradito l'atteggiamento dei due concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, il 22enne di Treviso ha pronunciato la n-word (termine per dire la parola neg...) e la ragazza anziché redarguirlo si è fatta una risata.

L'episodio incriminato

Il nuotatore di Treviso ha commesso una gaffe nella casa più spiata d'Italia. Come mostrato in alcuni video, su Twitter, Manuel per ironizzare sul comportamento di Clarissa Selassié si è lasciato scappare la n-word.

Nel dettaglio, Bortuzzo ha chiosato: "Questa dovrebbe stare in mezzo agli afro-neg...-americani". Lulù Selassié che era insieme a lui sul divano, anziché rimproverare il coinquilino spiegando che quella parola non è corretto dirla, è scoppiata a ridere.

manuel che dice la nword e lulù che ride…

ma siamo seri? questa una settimana fa stava per menare soleil per la “frase razzista” #gfvip pic.twitter.com/u6e5xLCKcR — culturale (@pazzeska6) October 7, 2021

Ovviamente, l'episodio non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24.

La reazione di alcuni utenti

Su Twitter un utente ha postato il video di quanto accaduto e si è scagliata contro la Principessa d'Etiopia. A detta della telespettatrice, l'atteggiamento di Lulù sarebbe incoerente.

Il motivo? Solamente una settimana fa ha tacciato Soleil Sorge di razzismo solamente per avere detto in generale "Basta urlare che sembrate delle scimmie". In questo caso invece, la gieffina si è solo limitata a sorridere. L'utente in questione ha sottolineato anche che la n-word utilizzata da Manuel è stata pronunciata per "ironizzare" sul comportamento di Clarissa Selassié nonché sorella di Lulù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un altro telespettatore si è chiesto quanto tempo debba passare prima che i "vipponi" capiscano che ci sono alcune parole bandite dal piccolo schermo. Tra i vari utenti, c'è anche chi ha preso le difese della Principessa e di Manuel. In particolare, un telespettatore ha fatto presente che spesso tra persone afroamericane si usa pronunciare la n-word.

Manuel e Lulù: amore e odio

Nella giornata di giovedì 7 ottobre Manuel Bortuzzo ha deciso di fare chiarezza sul rapporto con Lulù Selassié. Il giovane ha spiegato alla coinquilina che non si sente affatto il fidanzato di nessuno. Inoltre, si è detto sicuro che tra i due "vipponi" lontano dalla casa del Grande Fratello Vip non durerà. A quel punto Lulù ha spiegato di non volere essere un peso per Bortuzzo, ma di volere solamente più attenzioni.

La ragazza ha anche riferito che spesso le piace baciare e coccolare Manuel. Quest'ultimo, però, ha gelato la coinquilina: "Non amo essere toccato". Non contento, il 22enne ha rincarato la dose, spiegando che il rapporto instaurato con Lulù per lui ha lo stesso valore dell'amicizia instaurata con Aldo Montano.