La settimana appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip non è stata affatto facile per Manuel Bortuzzo. Durante la festa di sabato 2 ottobre, il 22enne di Treviso ha preferito isolarsi dal resto del gruppo e si è lasciato andare ad alcuni pensieri in confessionale. Il giovane ha confidato di non avere pensieri positivi quando vede le persone che si divertono, poiché fino a due anni fa erano cose che poteva fare anche lui.

La riflessione del gieffino

Nella settima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha voluto approfondire lo stato d'animo di Manuel Bortuzzo.

Quest'ultimo, sabato 2 ottobre, ha preferito restare in disparte durante la festa organizzata dalla regia per i "vipponi".

Parlando in confessionale, il diretto interessato ha ammesso che vedere persone che ballano e fanno tutto ciò che vogliono, lo porta ad avere pensieri non positivi: "Sono due anni che guardo le persone divertirsi". Bortuzzo ha sottolineato che chi gli vuole bene spesso pensa alla sua condizione fisica e lo fa sentire meno solo. Il gieffino ha riferito che per essere sereno ha bisogno di avere molto tempo per sé in modo da metabolizzare la cosa.

Il triste sfogo di Bortuzzo

Incalzato da Alfonso Signorini, il nuotatore si è lasciato andare a un'amara confessione: "Non sono felice, la felicità è un'altra cosa".

Il diretto interessato ha sostenuto che per quanto possa sembrare sereno, ci saranno sempre degli avvenimenti che lo riporteranno con i piedi per terra. Parlando con il conduttore del Reality Show, Bortuzzo ha fatto sapere di essersi convinto di essere nato per portare avanti una missione che, però, non porterà mai a termine.

Manuel non ha nascosto di essere cambiato e di avere cambiato la sua filosofia di vita.

Prima di concludere, il 22enne ha spiegato che anche se dovesse tornare tutto come prima probabilmente non sarà più come era prima dell'incidente che lo ha costretto a vivere su una sedia a rotelle: "Non sarò mai felice posso essere sereno, ho smesso di cercare la felicità".

Il messaggio della sua ex fidanzata

Al termine della riflessione Manuel Bortuzzo ha ricevuto una sorpresa dalla sua ex fidanzata. Scendendo nel dettaglio, Federica Pizzi ha scritto una lettera al 22enne in cui lo ha invitato a ritrovare la serenità raggiunta prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Inoltre, la giovane ha fatto sapere che fuori da reality show lei e i suoi amici attendono e sostengono a braccia aperte il nuotatore.

Di fronte alla lettera di Federica, Manuel è apparso commosso. A Signorini, il gieffino ha confidato di volere ancora molto bene alla sua ex. Nonostante i due avessero passato momenti felici, dopo l'incidente hanno capito che forse era meglio interrompere la relazione.