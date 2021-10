Cambia la programmazione Mediaset per il mese di dicembre 2021 e quest'anno ci saranno delle novità importanti legate alla serata del 31 dicembre. Lo scorso anno, infatti, ha tenuto banco lo speciale del Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini che era sbarcato in prime time anche nella serata di fine anno, per tenere compagnia ai telespettatori italiani. Per quest'anno, però, sebbene il GF Vip vada avanti per tutto il mese di dicembre, non ci sarà nessuno speciale del 31 dicembre: Mediaset ha scelto di cancellare lo show per lasciare spazio ad altro.

Cambio programmazione Mediaset: il 31 dicembre non c'è lo speciale GF Vip

Nel dettaglio, lo scorso 31 dicembre per festeggiare e attendere l'arrivo del nuovo anno, i vertici del Biscione scelsero di puntare sul Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, per l'occasione si vestì a festa: venne messa in piedi una supera serata di fine anno con tanti ospiti oltre a tutti i concorrenti che facevano parte della quinta edizione del reality show.

La serata, però, non fu un grandissimo successo dal punto di vista auditel. Signorini e i suoi "vipponi" dovettero accontentarsi di una media inferiore ai tre milioni di spettatori in prime time, con uno share che non arrivò a toccare il 13%.

Concerto di fine anno su Canale 5 e non GF Vip

Numeri decisamente sottotono per lo speciale di fine anno Mediaset, soprattutto se si tiene conto del fatto che nella stessa fascia oraria, lo show in onda su Rai 1 condotto da Amadeus con la partecipazione di Gianni Morandi, riuscì a totalizzare una media di circa 8,5 milioni di spettatori con uno share che arrivò a toccare il 35%.

Insomma la serata speciale affidata al Grande Fratello Vip non fu un successo ed è per questo motivo che i vertici del Biscione hanno scelto di correre ai ripari per quest'anno.

Le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset del mese di dicembre, rivelano che il prossimo 31 dicembre 2021, non ci sarà il reality show di Signorini bensì un concerto di Capodanno.

La diretta del GF Vip 6 salta anche il 24 dicembre

Al momento, però, non si hanno ancora ulteriori informazioni su questo concerto di fine anno che sarà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset, ma non si esclude che possano essere sulla falsariga di quelli condotti in precedenza da Federica Panicucci.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, la doppia puntata del Grande Fratello Vip 6 per il mese di dicembre, risulta sospesa anche nella serata del 24 dicembre.

Al suo posto, infatti, in prime time su Canale 5 andrà in onda il concerto della Vigilia di Natale che prenderà il posto del reality show Mediaset condotto da Signorini.