I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, c'è stato un episodio che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social. Nicola Pisu e Miriana Trevisan, al centro dell'attenzione per la loro relazione che sta nascendo all'interno della casa di Cinecittà, in queste ore si sono ritrovati al centro dell'attenzione dopo che il ragazzo ha spiazzato tutti nel momento in cui, per chiedere scusa alla sua fiamma, ha scelto di dormire a terra, sul pavimento.

Il crollo emotivo di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, tutto è partito quando all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Miriana ha "richiamato" Nicola, facendogli presente il fatto che poche ore prima non si fosse accorto di un momento di fragilità e debolezza che stava vivendo.

Miriana, infatti, al centro dell'attenzione per questo flirt che sta vivendo con Nicola e per le polemiche che sono state portate alla luce da Patrizia Mirigliani che non vede di buon occhio questa relazione, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

La showgirl è scoppiata in lacrime ma, al suo fianco, non c'era Nicola Pisu che pare non si sia accorto minimamente di questo "momento no" che stava vivendo Miriana.

E così, a consolare la showgirl ex volto di Non è la Rai, ci ha pensato Alex Belli, che ha confortato Miriana, invitandola ad andare avanti e a fregarsi del giudizio degli altri.

Nicola Pisu spiazza e dorme a terra

Sta di fatto che, dopo questo momento no, Miriana non ha perso occasione per rinfacciare a Nicola il fatto che non si fosse accorto di nulla e la reazione del ragazzo ha lasciato tutti senza parole.

Nicola, infatti, per chiedere scusa e perdono a Miriana Trevisan per questa sua mancanza, ha scelto di dormire sul pavimento.

Pisu, senza farsi problemi, si è inflitto questa "punizione" ed ha deciso di dormire per terra, accanto al letto di Miriana che, in quel momento gli teneva la mano.

E a nulla sono servite le parole della showgirl che, col passare del tempo, ha chiesto a Pisu di alzarsi e di andare nel suo letto: lui è rimasto lì, per terra, scatenando un vespaio di polemiche in rete e sui social.

Scoppia la bufera su Nicola Pisu al GF Vip

Sul web, infatti, è nata una vera e propria bufera mediatica e in tantissimi hanno sottolineato l'esagerazione del gesto fatto da Nicola.

"A questo punto dovrebbe essere il Grande Fratello a dare un ridimensionamento a questo gesto del dormire per terra e a rendersi conto che questo ragazzo ha reazione eccessive", ha scritto un utente social commentando la scena di Nicola.

Qualcun altro, invece, sostiene che Nicola abbia buttato via la sua dignità dopo questa scena messa in atto nella casa di Cinecittà.