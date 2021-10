Raffaella Fico e Soleil Sorge potrebbero essere protagoniste di una battaglia legale extra-Gf vip: tale indiscrezione è stata riportata da Amedeo Venza nella serata del 27 ottobre su Instagram.

L'esperto di Gossip aveva provato a rispondere a un quesito che, implicitamente, molti telespettatori del reality si erano fatti, ossia come mai Raffaella Fico non fosse andata nello studio del reality nella puntata del 25 ottobre, ossia la prima dopo la sua eliminazione dal gioco, avvenuta il precedente venerdì 22 ottobre. Come generalmente accade al Grande Fratello vip, infatti, ogni eliminato è tenuto a presentarsi in studio nella puntata successiva come ospite, cosa che invece non è avvenuta nel caso di Raffaella.

Alla base di tale defezione, stando all'indiscrezione della fonte di Venza, vi sarebbe un'azione legale che Fico avrebbe avviato ai danni della Sorge.

Gf vip, Raffaella Fico e l'assenza in studio post-eliminazione: l'indiscrezione

Raffaella Fico è stata eliminata dal gioco del Gf vip 6 nella puntata di venerdì 22 ottobre, ma nella successiva diretta di lunedì 25 non si è presentata in studio.

Molti spettatori si erano chiesti quindi il motivo legato alla sua defezione in tv. A provare a rispondere a questa curiosità è stato Amedeo Venza, il quale su Instagram ha affermato che Raffaella Fico avrebbe denunciato la rivale nel reality Soleil Sorge.

La presunta denuncia di Fico contro Soleil Sorge del Gf vip 6

Stando a quanto dichiarato da Venza in un post condiviso tra le proprie Instagram stories, Raffaella Fico avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali contro Soleil Sorge per delle presunte frasi razziste.

In particolare l'esperto di gossip ha spiegato così tale indiscrezione: "Come mai Raffaella Fico non era presente nella puntata del GF Vip?

Pare che abbia denunciato Soleil per delle frasi razziste credo, sia a livello penale che civile".

La showgirl rompe il silenzio post-eliminazione dal Grande fratello vip

Seppur non si sia presentata nello studio tv del reality alla tredicesima puntata del Gf vip 6, dopo l'eliminazione dal reality, Raffaella Fico ha comunque voluto rompere il silenzio sull'uscita dal gioco almeno sui social.

Lo ha fatto attraverso un nuovo post condiviso su Instagram, contenente una sua foto, corredata da un messaggio per il web. "Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest'avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni. La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all", si legge nella descrizione della foto.