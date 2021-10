I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e nel corso delle ultime ore sta facendo parlare un retroscena legato a Raffaella Fico, una delle ultime eliminate dalla casa più spiata d'Italia. In tanti hanno avuto modo di notare che lo scorso lunedì la showgirl partenopea non ha partecipato alla puntata serale del reality show condotto da Signorini: non era nel parterre degli eliminati come tutti gli altri vipponi fatti fuori dal gioco. Ma per quale motivo? Secondo Amedeo Venza ci sarebbero dei motivi legali dietro questa assenza.

Raffaella Fico non va in studio al GF Vip dopo l'eliminazione

Nel dettaglio, Raffaella Fico dopo la sua eliminazione avvenuta nella puntata di venerdì scorso, non ha preso parte alla nuova puntata del GF Vip di lunedì sera.

La showgirl campana non figurava nel parterre dei concorrenti eliminati da questa sesta edizione e in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto.

Come se non bastasse, poi, Raffaella non aveva dato neppure spiegazioni sul web e sui social, dato che per diversi giorni non si era fatta vedere su Instagram, malgrado fosse libera di poter utilizzare il cellulare dopo essere stata eliminata dalla casa di Cinecittà.

Retroscena su Raffaella Fico dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip

A fare un po' di chiarezza su questa assenza in studio al Grande Fratello Vip 6, ci ha provato l'esperto di gossip Amedeo Venza che nel corso delle ultime ore, ha pubblicato sui social delle stories in cui ha svelato un retroscena legato proprio all'ex fidanzata di Mario Balotelli.

Secondo Venza, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico avrebbe intrapreso un'azione legale nei confronti di Soleil Sorge, l'ex protagonista di Uomini e donne protagonista di questa sesta edizione del reality show.

Addirittura l'esperto di gossip parla di una denuncia civile e penale che sarebbe stata fatta da Raffaella nei confronti della sua "nemica".

Ma per quale motivo Raffaella avrebbe intrapreso questa azione legale nei confronti di Soleil?

Si parla di azione legale contro Soleil Sorge

Sempre secondo quanto riportato da Amedeo Venza, il motivo avrebbe a che fare con delle presunte frasi razziste pronunciate dalla Sorge, tali da convincere la Fico a portare avanti questa denuncia.

Al momento, malgrado il retroscena portato alla luce da Amedeo Venza sul web e sui social, Raffaella Fico non ha ancora fatto chiarezza su quale sia la verità dei fatti.

Non si esclude però, che nel caso in cui la situazione dovesse essere confermata dalla stessa Fico, questo argomento possa diventare uno dei temi delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip 6, che prosegue con la propria messa in onda su Canale 5.