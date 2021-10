È finito ancor prima di nascere uno degli amori sui quali puntavano gli autori del Grande Fratello Vip. Nel pomeriggio del 19 ottobre, infatti, Sophie ha allontanato definitivamente Gianmaria, dicendosi convinta del fatto che non potrà mai essere l'uomo giusto per lei. Dopo un'accesa discussione in giardino, i due si sono separati con la promessa che in futuro non si parlerà più di un loro possibile flirt: l'ex tronista, in particolare, ha escluso quest'eventualità a causa dei comportamenti a suo dire incoerenti di Antinolfi.

Addio tra due possibili piccioncini del Grande Fratello Vip

Una delle coppie che sembrava si stesse formando nella casa del Grande Fratello Vip è già "scoppiata". Martedì 19 ottobre, Sophie ha chiarito a Gianmaria che tra loro non accadrà mai nulla.

La ragazza si è sfogata a lungo in giardino dopo non aver apprezzato una battuta che l'imprenditore ha fatto per cercare di fare colpo su di lei.

Di fronte all'insistenza di Antinolfi nell'avere un confronto, la 19enne ha sentenziato: "D'ora in poi, lasciami in pace. Ho capito che sei una persona troppo incoerente e non mi piaci. Non ti voglio né vicino né nella mia vita. Voglio fare questo percorso serenamente perché ci tengo e tu mi stai risucchiando tutte le energie".

Codegoni, dunque, ha deciso di lasciar perdere l'attrazione fisica che dice di provare per il napoletano, e l'ha fatto per vari motivi, tra i quali c'è anche l'attuale rapporto di lui con la ex Soleil Sorge.

Tensione al Grande Fratello Vip dopo la puntata

A far indispettire Sophie, è stata anche la lunga chiacchierata che Gianmaria ha fatto con Soleil subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip del 18 ottobre: i due ex, infatti, sono stati a parlare per più di un'ora la notte scorsa, cercando di trovare un punto d'incontro dopo mille incomprensioni.

Antinolfi ha detto di non provare più nulla per Sorge, anzi ha specificato che non ne è più attratto né fisicamente né mentalmente, ma Codegoni non gli ha creduto.

"Se hai amato una persona, è impossibile che l'attrazione fisica finisca da un momento all'altro", ha attaccato la 19enne poche ore fa.

Anche l'influencer di origini americane sostiene che l'imprenditore cadrebbe immediatamente ai suoi piedi se solo lei volesse, ma lui continua a negare tutto dicendosi convinto del fatto che l'unica donna che gli interessa attualmente è la scettica Sophie.

L'accusa di Sorge al Grande Fratello Vip

Poche ore prima che Sophie decidesse di mettere un punto al loro già tormentato rapporto, Gianmaria ha avuto un lunghissimo faccia a faccia con Soleil, un confronto nel corso del quale Sorge ha sparato a zero su quella che tanti spettatori del GF Vip considerano una sua "antagonista" nel gioco.

L'influencer ha parlato nuovamente delle cene pre reality alle quali ha partecipato anche Codegoni, quelle nel corso delle quali la 19enne sarebbe stata istruita sui comportamenti da adottare una volta "reclusa" tra le mura di Cinecittà.

"Quella sera una persona che tu sai le ha detto che doveva fare A,B,C e D per evitare che la schiacciassi con la mia personalità", ha tuonato la concorrente del format Mediaset prima di tirare in ballo un Gossip che da settimane circola sul web.

Secondo Soleil, infatti, colui che avrebbe dato precise indicazioni a Sophie su come agire nella casa più spiata d'Italia (molti pensano si tratti di Fabrizio Corona), le avrebbe suggerito anche di flirtare con quello che sulla carta era il vippone più forte e amato dal pubblico.

"Io l'ho vista provarci anche con Manuel. Ha cercato di mettere zizzania tra lui e Lulù", ha concluso Sorge davanti ad uno scettico Antinolfi.