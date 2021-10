Prosegue l'appuntamento con la fiction I bastardi di Pizzofalcone 3 e le anticipazioni della fiction rivelano che il prossimo 25 ottobre andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa stagione. Le anticipazioni rivelano che molte delle verità che sono state ricercate da Lojacono nel corso di queste settimane, verranno finalmente a galla e si farà chiarezza sul giallo legato all'attentato avvenuto al ristorante.

Anticipazioni de I Bastardi di Pizzofalcone 3, trama ultima puntata del 25 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 in onda il prossimo 25 ottobre in prime time su Rai 1, rivelano che andrà in onda l'episodio finale dal titolo: "Verità".

Tutto ruoterà intorno al ritrovamento del corpo di un uomo in mare, ucciso da una serie di colpi violenti sparati a raffica.

Un caso che potrebbe sembrare "uno dei tanti" per la squadra dei bastardi capitanata da Lojacono ma, dopo le prime indagini, si scopriranno dei risvolti a dir poco inaspettati e al tempo stesso clamorosi.

Tuttavia, nel momento in cui Lojacono riuscirà a scoprire la vera identità di questa persona ritrovata in mare, scoprirà anche se questa morte violenta si interseca con l'attentato avvenuto al ristorante, di cui ormai sta cercando la verità da svariate settimane.

Lojacono porta alla luce una verità importante: anticipazioni I Bastardi 3 del 25 ottobre

Gli spoiler della sesta puntata finale dei Bastardi 3, in onda il prossimo lunedì 25 ottobre, raccontano che questa inaspettata rivelazione porterà alla nascita di un nuovo giallo mozzafiato, dove verranno alla luce delle verità a dir poco devastanti.

Da quel momento in poi, per i Bastardi, niente sarà più come prima: quali saranno le verità che verranno a galla in questo finale di sempre della fiction con Alessandro Gassman e Tosca D'Aquino?

Insomma un finale di stagione decisamente da non perdere quello de I Bastardi di Pizzofalcone 3 in programma lunedì 25 ottobre in prime time su Rai 1.

Ottimi ascolti per I Bastardi di Pizzofalcone 3: silenzio sulla quarta stagione

Una terza stagione che, dal punto di vista auditel ha ottenuto degli ottimi risultati, conquistando una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori, pari ad uno share che ha superato anche la soglia del 21% nel corso di queste prime serate autunnali.

Quale sarà a questo punto il futuro della fiction? Ci sarà una quarta stagione oppure no? È questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi fan della serie con Alessandro Gassman, anche se al momento, da parte della Rai, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali su quello che sarà il futuro della serie.