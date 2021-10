I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso delle ultime registrazioni del programma, Ida Platano si è ritrovata a fare i conti con l'ennesima delusione sentimentale. La dama, in passato protagonista di intricate relazioni con Riccardo e Armando, ha scelto di rimettersi in gioco e di riprovarci col cavaliere Marcello, che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore. Tuttavia, i dubbi di Ida hanno spinto l'uomo a scappare via e sui social è scoppiata la polemica contro la dama, accusata di voler prendere il posto di Gemma Galgani.

La dama Ida Platano di nuovo single a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Marcello nel corso di queste nuove puntate della stagione di Uomini e donne, hanno scelto di mettersi in gioco e di conoscersi meglio.

Tra i due ci sono state un paio di esterne, di cui però Ida si è lamentata e più volte ha puntato il dito contro il cavaliere che in un primo momento ha sempre cercato di riportare la pace e il sereno, chiedendole di proseguire la frequentazione e di conoscersi meglio.

Il colpo di scena è arrivato nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e donne di questo weekend, quando Marcello ha scelto di dare una svolta definitiva al suo percorso in trasmissione.

Il cavaliere, infatti, ha deciso di troncare questa frequentazione e di conseguenza ha chiuso il suo rapporto con la dama.

Marcello ha scelto di chiudere la relazione con Ida

Ida, quindi, è stata lasciata da Marcello: al momento non si conoscono, nel dettaglio, i motivi che hanno spinto l'uomo a prendere questa drastica decisione, ma non si esclude che il cavaliere possa essere stato esasperato dagli atteggiamenti e dai modi di fare della dama.

Del resto, anche Tina Cipollari aveva duramente bacchettato Ida, facendole presente che con questo suo modo di fare sempre triste e poco risolutivo, avrebbe fatto scappare sempre tutti gli uomini.

La notizia di Ida lasciata da Marcello si è subito diffusa in rete e sui social: numerosi fan-spettatori di Uomini e donne si sono scagliati contro la dama e in difesa del cavaliere, ritenendo che abbia fatto bene a "scappare" via da questa situazione.

I fan polemici con Ida e difendono Marcello: 'Lei come Gemma Galgani'

"Ida sta diventando come Gemma: non vogliono un compagno ma solo stare al centro dello studio", ha polemizzato un fan del programma contro la dama.

"Ti sei salvato in tempo da Ida, è pesante", ha scritto ancora un altro utente social che ha difeso Marcello e la sua scelta di chiudere questa conoscenza.

"Bravo Marcello, Ida è insopportabile: una donna complicata, mai contenta, a guardarla ti mette tristezza", ha sentenziato ancora un altro fan puntando il dito contro la dama di Uomini e donne over.