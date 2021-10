Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni della nuova puntata in onda lunedì 1 novembre 2021 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Agnese, la quale si ritroverà costretta a fare i conti con una brutta notizia legata a suo marito Giuseppe Amato. Spazio anche alle vicende di Tina, la quale continuerà a mentire ai suoi familiari e anche a Vittorio Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, trama 1 novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in programma lunedì 1 novembre su Rai 1, rivelano che per Agnese arriverà il momento di una scoperta a dir poco clamorosa che la lascerà senza parole.

La donna, infatti, scoprirà che mancano un bel po' di soldi dal libretto dei risparmi che ha messo da parte con suo marito.

Un duro colpo per Agnese, la quale comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di suo marito Giuseppe e non potrà nascondere la sua delusione per quanto ha scoperto. Che fine hanno fatto quei soldi e perché Giuseppe non ha detto nulla? Questa è la domanda alla quale Agnese proverà a dare una risposta.

Tina Amato continua a dire bugie

E poi ancora le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 1 novembre, rivelano che Tina continuerà a mentire ai suoi familiari.

La giovane Amato, infatti, non farà chiarezza in merito alle sue condizioni di salute e al problema che ha alle corde vocali, tenendo così all'oscuro i suoi parenti.

Stessa situazione anche con Vittorio Conti: la donna, infatti, non gli dirà che non è la sua voce quella registrata nel demo che ha fatto recapitare all'uomo.

La decisione di Ezio e Gloria su Stefania: trama Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 1 novembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 in programma lunedì 1 novembre 2021, ci sarà spazio anche per le vicende di Gloria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna confesserà ad Armando di aver avuto un confronto con il suo ex Ezio.

I due si sono rivisti dopo gli scontri accesi delle ultime volte e prenderanno una decisione importante sul conto di Stefania: per il momento, infatti, preferiranno non dire la verità alla ragazza, così da non alterare la sua stabilità e la sua serenità.

E poi ancora, gli spoiler della soap opera di Rai 1 rivelano che Paola sarà costretta a prendere una decisione importante dopo il malore che l'ha colpita al grande magazzino.

La venere, infatti, annuncerà di doversi dimettere dal Paradiso per potersi dedicare in tranquillità alla sua gravidanza, senza avere ulteriore stress. Chi prenderà il suo posto? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di novembre della soap opera.