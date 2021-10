L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua ad essere uno dei più seguiti del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni delle prossime puntate in programma nel corso di questa stagione tv 2021/2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena in primis per la coppia di coniugi composta da Giuseppe e Agnese. I due, infatti, si ritroveranno ad affrontare una situazione estremamente delicata e difficile, dovuta al fatto che le bugie e i segreti custoditi dal capofamiglia di casa Amato, verranno tutti a galla e scombussoleranno l'armonia familiare.

Giuseppe messo nei guai da Petra: anticipazioni Il Paradiso 6 trame 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste su Rai 1 nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che per Giuseppe arriverà il momento della resa dei conti e di prendersi le responsabilità, alla quali ha cercato di sfuggire nel corso di questi anni.

L'uomo, infatti, si ritroverà messo con le spalle al muro nel momento in cui arriveranno a Milano, due ospiti decisamente indesiderati e che Giuseppe sperava di poter tenere quanto più tempo possibile, lontani dalla sua vita.

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 ci sarà il fatidico arrivo in città di Petra, l'amante con cui Giuseppe ha avuto modo di approcciarsi durante il soggiorno in Germania.

Petra ritorna da Giuseppe e porta il loro bambino

L'arrivo di Petra a Milano non passerà affatto inosservato, dato che la donna andrà a creare un vero e proprio caos non solo nella vita di Giuseppe Amato ma anche in quella di sua moglie e dei suoi figli.

Per Agnese, infatti, sarà un durissimo colpo far fronte a questo arrivo del tutto inaspettato, che aprirà delle ferite enormi nel suo cuore.

I colpi di scena, infatti, non sono finiti qui, perché con l'arrivo dell'amante di Giuseppe in città, verrà a galla anche un'altra amara verità che fino a questo momento, il capofamiglia di casa Amato aveva cercato in tutti i modi di tenere nascosta.

Agnese delusa quando scopre il tradimento del marito: anticipazioni Il Paradiso 6

Giuseppe, infatti, durante il soggiorno trascorso in Germania ha avuto dei rapporti intimi con Petra e dalla loro unione è nato anche un bambino.

Tale creatura verrà portata a Milano da Petra, la quale non avrà più alcuna intenzione di crescerlo da sola e quindi intende mettere Giuseppe di fronte alle sue responsabilità di padre.

Trattasi dell'ennesimo duro colpo per Agnese, la quale si sentirà doppiamente umiliata e tradita da suo marito nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, dato che mai si sarebbe aspettata di scoprire dell'esistenza di un altro figlio segreto.

Agnese e Armando: si riaccenderà la passione ne Il Paradiso 6?

Va detto che, anche Agnese durante il soggiorno di Giuseppe in Germania non è stata fedele a suo marito e si è avvicinata moltissimo ad Armando.

Tuttavia la donna lo fece perché credeva che ormai il coniuge fosse morto e, quando ritornò di nuovo a Milano, scelse di chiudere definitivamente la sua relazione con Armando.

La scoperta delle bugie di Giuseppe riaccenderà i sentimenti di Agnese verso il capo-magazziniere del Paradiso? Lo scopriremo nel corso della lunga sesta stagione.