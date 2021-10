Lunedì 4 ottobre riparte la settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 con protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. Le anticipazioni rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena legati in primis alla presenza fissa di Flora Ravasi a Milano, la quale ha scelto di essere la nuova stilista del grande magazzino di Vittorio Conti.

Cambio programmazione Il Paradiso 6 del 4 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 di questo lunedì 4 ottobre, rivelano che la soap opera non sarà trasmessa alle ore 15:55 ma anticiperà l'orario di messa in onda alle ore 14.

Eccezionalmente per questo lunedì, l'appuntamento con i protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, verrà anticipato subito dopo l'appuntamento prandiale con il Tg 1, dato che dalle 15 in poi andrà in onda un lungo speciale del notiziario di Rai 1, dedicato alle elezioni che si terranno in Italia questo weekend.

A partire dal martedì pomeriggio, il palinsesto di Rai 1 tornerà ad essere quello "standard" e di conseguenza anche l'appuntamento con Il Paradiso 6 ritornerà nuovamente in onda alle ore 15:55 circa.

Adelaide scopre che Achille ha lasciato una lettera a Flora

Ma cosa succederà nel corso di questo nuovo episodio della soap opera? Le anticipazioni riguardanti la trama di lunedì 4 ottobre, rivelano che Vittorio comincerà a riflettere sulla scelta che ha fatto di assumere Flora come nuova stilista del grande magazzino e su quelle che potrebbero essere le reazioni e le conseguenze.

Intanto Adelaide, dopo aver appreso tale notizia non sarà tranquilla. La contessa, inoltre, ha scoperto che Flora è in possesso di una lettera che è stata scritta da Achille Ravasi prima del decesso.

Adelaide, quindi, morirà dalla voglia di sapere quale è il contenuto di quella missiva e cosa le ha confessato Achille.

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in programma questo lunedì 4 ottobre su Rai 1, rivelano che Gloria da quando Ezio frequenta assiduamente l'ambiente del grande magazzino per motivi di lavoro, si ritroverà in forte crisi.

Salvatore non si arrende con Anna: anticipazioni Il Paradiso 6 del 4 ottobre

La donna, infatti, non sa più quali stratagemmi mettere a punto per non farsi trovare e, in preda all'ansia, chiederà aiuto e consigli ad Armando, che si rivelerà una persona fidata sulla quale poter contare.

Occhi puntati anche su Salvatore: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che dopo il rifiuto da parte di Anna, il giovane Amato deciderà di fare un passo indietro.

Salvatore, però, non avrà intenzione di rinunciare definitivamente ad Anna Imbriani e continuerà a volerla corteggiare.