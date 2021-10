Grande attesa per le prossime puntate della soap opera Il Paradiso delle signore 6, che tornerà in onda anche nella settimana che va dal 18 al 22 ottobre 2021, in prima visione assoluta nei pomeriggi di Rai 1.

Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà rivelano che ci sarà spazio per le novità su Tina Amato, che finalmente deciderà di essere sincera con le persone che la circondando e che si sono rese conto del fatto che sta nascondendo un segreto.

Sarà dato spazio anche al ritorno di Gloria che verrà ritrovata da Armando.

Tina svela il suo segreto: anticipazioni Il Paradiso 6 al 22 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 fino al prossimo 22 ottobre, rivelano che Tina confesserà a suo fratello Salvatore di avere un serio problema alle corde vocali, che rischia di compromettere la sua carriera.

Per questo motivo, la donna si era recata a Zurigo: si è sottoposta a una visita medica approfondita e le è stata somministrata una cura da seguire.

In questo modo, Tina spera che tutto possa sistemarsi e che al più presto possa anche riprendere le sue attività lavorative.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Vittorio le chiederà un favore: vorrebbe che Tina si esibisse a una serata speciale al Circolo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la giovane Amato non riuscirà a dire no, dato che Conti non sa del suo serio problema alle corde vocali.

Tina Amato dovrà essere operata al più presto

Al termine dell'esibizione, Tina sentirà la gola in fiamme: l'ha sforzata troppo e questo rischia di compromettere la sua cura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quel punto la donna si metterà in contatto con il suo medico, il quale le farà presente che a questo punto deve operarsi subito. Le sue condizioni si sono aggravate e non può aspettare altro tempo.

Inoltre, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 18 al 22 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gloria.

La donna farà perdere le sue tracce e per un breve periodo di tempo non darà notizie, al punto che la zia Ernesta sarà a dir poco preoccupata. A quel punto la donna chiederà ad Armando di mettersi sulle tracce di Gloria, per cercare di capire che fine abbia fatto.

Gloria viene ritrovata in ospedale: anticipazioni Il Paradiso 6 fino al 22 ottobre

Il capo-magazziniere del Paradiso non perderà tempo e si metterà subito all'opera per cercare di arrivare alla verità dei fatti. Alla fine, Gloria verrà ritrovata in un letto di ospedale: la donna ha subito un furto ed è stato necessario il ricovero per curare tutte le ferite che le avevano causato.

Fortunatamente, però, Gloria non sarà in pericolo di vita e nel momento in cui verrà trovata da Armando, confesserà il malessere che sta provando in questo ultimo periodo.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che Gloria confesserà di voler abbandonare definitivamente Milano e quindi di volersi trasferire altrove per poter voltare pagina e cambiare così vita.