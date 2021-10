Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'8 al 12 novembre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Giuseppe Amato: per lui arriverà il fatidico momento della resa dei conti finale, dato che sua moglie scoprirà tutto sul figlio segreto. Spazio anche alle vicende di Tina che deve decidere sull'operazione da fare alle corde vocali, mentre Salvatore sarà in crisi.

Salvatore in crisi con Anna: anticipazioni Il Paradiso 8-12 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che Salvatore dopo aver appreso che Anna è vedova ed ha un figlio entrerà in crisi.

Il ragazzo, infatti, non saprà come gestire la situazione dopo la toccante confessione della Imbriani che, finalmente, ha scelto di raccontarsi a cuore aperto e senza alcun tipo di filtro.

Spazio anche alle vicende di Salvatore Amato che si ritroverà messo alle strette da Don Saverio: quest'ultimo, dopo aver scoperto tutta la verità sul conto dell'uomo, continuerà a tenerlo sotto scacco e vuole che racconti a sua moglie tutta la verità sull'amante Petra.

Agnese smaschera le bugie del marito

Intanto Agnese, consapevole del fatto che c'è qualcosa che non va nel suo matrimonio con Giuseppe, proverà a trovare conforto con Armando.

Il colpo di scena di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 12 novembre, arriverà nel momento in cui la donna riuscirà a smascherare definitivamente suo marito.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Agnese troverà una busta spedita dalla Germania con dentro le foto di un bambino. Tale busta era nascosta tra gli oggetti personali di suo marito.

A questo punto, dopo aver visto le foto del bambino, Agnese non avrà più alcun dubbio sul marito e sul motivo per il quale mancano i soldi dal libretto dei risparmi di famiglia.

Tina deve decidere sull'operazione: anticipazioni Il Paradiso 6 dall'8 al 12 novembre

Agnese, infatti, deciderà di mettere alle strette suo marito Giuseppe e, in questo modo, lo costringerà a confessare la verità sul figlio illegittimo, messo al mondo durante il soggiorno in Germania.

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 12 novembre 2021, rivelano che Tina dovrà prendere in mano le redini della sua situazione medica e decidere se farsi operare oppure no, per poter risolvere il problema alle corde vocali che rischia di mettere a repentaglio la sua carriera.

Spazio anche ad un arrivo del tutto inaspettato: a sorpresa, infatti, arriverà Marco di Sant'Erasmo, il nipote della contessa Adelaide.