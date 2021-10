Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 6. Il prossimo lunedì 18 ottobre, la soap opera del pomeriggio con protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, non sarà trasmessa nel solito orario delle 15:55 ma anticiperà la messa in onda. Il motivo ha a che fare con uno speciale del Tg1 dedicato ai risultati del ballottaggio per le elezioni amministrative 2021.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso 6 di lunedì 18 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il prossimo lunedì 18 ottobre, i telespettatori e fan della soap opera, dovranno collegarsi su Rai 1 subito dopo l'appuntamento con il Tg1 delle 13:30 per seguire la nuova puntata di inizio settimana.

La messa in onda della fortunata soap, infatti, è stata anticipata alle ore 14:00, dato che a partire dalle 14:55 circa è previsto un nuovo speciale del Tg1 che sarà dedicato ai risultati del ballottaggio per le elezioni amministrative che si terranno in diverse città italiane, tra cui Roma e Trieste.

Di conseguenza, eccezionalmente per questo lunedì 18 ottobre, Il Paradiso 6 sarà trasmesso alle 14 e non alle 15:55, ma la programmazione tornerà ad essere quella tradizionale a partire da martedì pomeriggio.

Calano gli ascolti de Il Paradiso 6 con il cambio programmazione

Una situazione analoga a quella avvenuta qualche settimana fa: sempre per lasciar spazio ad uno speciale del Tg1 sulle elezioni amministrative, Il Paradiso 6 ha anticipato l'inizio alle ore 14:00, in aperta sfida con la soap spagnola Una Vita.

In quel caso, però, la soap ambientata nel grande magazzino milanese ha subito un netto crollo dal punto di vista auditel. La media è stata di circa 1,5 milioni di spettatori e lo share si è fermato all'11%.

Numeri decisamente differenti da quelli che quotidianamente la soap opera registra nella sua fascia oraria, quando lo share vola al 18% e i telespettatori arrivano a sfiorare anche il muro dei due milioni.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Tina svela il suo segreto al fratello

Ma cosa succederà in queste nuove puntate della soap? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 18 ottobre in poi, rivelano che ci sarà spazio per la rivelazione del segreto di Tina Amato.

La donna confesserà a suo fratello Salvatore di avere un serio problema alle corde vocali, che rischierà di compromettere la sua carriera nel mondo della musica.

Intanto Salvatore continuerà ad essere invaghito di Anna Imbriani, malgrado quest'ultima rifiuti le sue attenzioni e sarà sempre più distante dal giovane barista.