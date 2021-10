Le vicende de Il Paradiso delle Signore continuano ad appassionare il pubblico a casa. La soap, giunta alla sesta edizione, tratta argomenti di notevole interesse quali: l'emancipazione femminile, l'evoluzione dei costumi, il progresso tecnologico. Tra le storyline più interessanti proposte nel corso della nuova serie vi è senza dubbi quella che coinvolge Ezio Colombo. Si tratta del padre di Stefania, personaggio già entrato in scena nella scorsa stagione. L'uomo, oltre a essere il padre della Venere, è anche il marito della capocommessa, Gloria Moreau.

I due coniugi si sono dovuti separare anni prima, a causa di una vicenda molto triste cha ha coinvolto la stessa Gloria.

La donna rischiava il carcere per via di un errore commesso nel suo lavoro di ostetrica. Gloria, per evitare la prigione e per non ledere il buon nome del marito, ha preferito scappare e farsi credere morta. Difatti Stefania sa di essere orfana di madre, e non immagina che la donna con cui ha instaurato un ottimo rapporto sia in realtà sua madre. Nel frattempo Ezio, dopo anni di dolore e solitudine, si è innamorato nuovamente. Veronica Zanatta, una vedova dal carattere forte ma dolce, è colei che è riuscita a riportargli il sorriso. Nel corso delle puntate attuali de Il Paradiso, l'uomo ignora che sua moglie viva molto vicino a lui.

Stando alle anticipazioni, nei prossimi episodi i due coniugi si incontreranno, e dopo questo incontro tutto potrebbe cambiare.

Il Paradiso delle Signore: Colombo ama Veronica

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, Ezio è apparso molto innamorato della sua nuova compagna Veronica. Il nuovo nucleo familiare, per quanto insolito per quei tempi, sembra essere molto sereno.

Tuttavia Ezio nasconde un passato doloroso e ingombrante. Difatti se per la legge Veronica è una vedova, Ezio è ancora sposato con Gloria. Del resto la legittima moglie non è mai morta, e potrebbe ben presto tornare nella vita di Colombo.

Stando alle anticipazioni, nei prossimi episodi Gloria si farà viva con Ezio per fargli sapere che è molto vicina a Stefania.

Dal momento del loro incontro le cose cambieranno per Colombo. L'uomo apparirà dapprima iracondo nei confronti di Moreau, salvo poi cambiare idea nel momento in cui la vedrà salvare la vita a Paola e al bambino.

Il Paradiso: Ezio potrebbe provare ancora qualcosa per Gloria

Nonostante l'amore che lo lega a Veronica, Ezio sarà molto turbato dall'incontro con la moglie. Gloria per lui rappresentava un capitolo chiuso, e invece scoprire che vive molto vicino a lui, lo destabilizzerà. Non è da escludere che rivedere la moglie possa risvegliare in lui sentimenti sopiti. Allo stesso tempo Gloria ha già dichiarato nel corso di una conversazione con Armando di amare ancora il marito. Del resto i due si sono allontanati a causa di un evento drammatico e non perché l'amore era finito.

Il Paradiso delle Signore: Ezio diviso fra la moglie e la nuova compagna

Dunque, le anticipazioni non svelano l'evoluzione del rapporto fra Ezio e Gloria, ma non è da escludere che fra i due scoppi nuovamente l'amore. A questo punto come reagirebbe Veronica? Probabilmente, almeno all'inizio, potrebbe essere che Ezio reprima i suoi veri sentimenti per riconoscenza nei confronti della donna. Col tempo, però, questa situazione potrebbe iniziare a pesargli e dovrà prima o poi scegliere con chi stare realmente. A questo punto Veronica e soprattutto Gemma accetterebbero di essere messe da parte, qualora Ezio dovesse decidere di tornare con la moglie? Bisogna attendere le prossime puntate de Il Paradiso per scoprirlo, sta di fatto che Ezio potrebbe trovarsi al centro di un intreccio molto interessante.