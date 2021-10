Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera di Rai 1 che prosegue la sua messa in onda quotidianamente in prima visione assoluta. I retroscena legati a quello che succederà rivelano che ci sarà spazio per Roberto Landi di parlare e affrontare il tema legato alla sua omosessualità. Spazio anche alle vicende di Gloria: dopo che la donna è sparita dal Paradiso, non si sa con esattezza se tornerà o meno al suo lavoro.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: Gloria tornerà oppure no a Milano?

Nel dettaglio, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, Gloria ha annunciato di punto in bianco, di dover lasciare il suo lavoro all'interno del grande magazzino per una imminente partenza.

Senza dare troppe spiegazioni, la donna ha preso la valigia e ha annunciato di doversi recare in Francia per un po' di tempo, senza dare delle indicazioni precise su quando sarebbe rientrata di nuovo a Milano.

Un addio che non è passato inosservato, dato che Gloria è apparsa poco convinta nel momento in cui salutando le altre veneri del Paradiso, ha esclamato la frase: "A presto", che non lascerebbe presagire nulla di positivo.

I dubbi su Gloria dopo il suo addio

Cosa succederà a questo punto? Gloria tornerà per davvero a Milano, così da poter riprendere in mano le redini del suo rapporto con Stefania, oppure questa volta uscirà di scena definitivamente? I fan della soap sperano che possa rientrare in città per mettere un po' di pace nella sua travagliata vita.

Ma non è finita qui, perché i retroscena de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel corso delle prossime puntate, ci sarà spazio anche per le nuove vicende riguardanti Roberto Landi.

Roberto Landi affronta la sua omosessualità: retroscena Il Paradiso delle signore 6

L'amico pubblicitario di Vittorio Conti è rientrato in città dopo un lungo periodo di assenza e dopo aver maturato un bel po' di esperienze personali e lavorative, che hanno arricchito notevolmente il suo bagaglio personale.

L'attore Filippo Scarafia, in una recente intervista concessa al portale "Tv Soap", ha svelato che nelle prossime puntate della fortunata soap opera del pomeriggio, ci sarà spazio anche per parlare della sua omosessualità.

Fino a questo momento, infatti, Roberto si è concentrato solo sul lavoro ma ben presto verrà trattato anche questo delicato argomento.

"Sicuramente questo tema va trattato con i guanti. Non voglio lavorare su un cliché. Ho deciso di non impostare Roberto sulla base di un cliché ma di farlo coesistere con gli altri", ha svelato l'attore a proposito di quello che succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6.