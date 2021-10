Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate in onda il 26 e 27 ottobre in prima visione su Rai 1, rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Ezio e la sua ex Gloria Moreau: i due si rivedranno dopo un lungo periodo e saranno pronti a un confronto che non sarà per niente pacifico. Intanto al Circolo fervono i preparativi per un nuovo evento: si rivedrà in prima linea Marcello dopo il suo nuovo incarico.

Nuovo evento al Circolo: anticipazioni Il Paradiso 6 del 26 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda il 26 ottobre su Rai 1, rivelano che Ludovica apprenderà dalla contessa che presto ci sarà un nuovo evento di gala al Circolo.

Trattasi della prima importante opportunità per Marcello, che avrà la possibilità di misurarsi con una iniziativa molto importante dopo che è stato assunto. Intanto Tina si ritroverà in procinto di dover registrare il demo per il film musicale di Vittorio. Avendo dei problemi di salute legati alle corde vocali, la donna avrà un'idea "geniale" nel momento in cui sentirà cantare Anna Imbriani.

Gloria vuole rivedere il suo ex Ezio

Gli spoiler di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6, inoltre, rivelano che Gloria prenderà coraggio e deciderà di chiedere al suo ex Ezio di potersi vedere per avere un confronto, a distanza di anni dalla fine del loro amore. In un primo momento Ezio sembrerà essere molto titubante, poi però accetterà la proposta e deciderà di incontrare la sua ex.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 proseguirà anche il 27 ottobre con la messa in onda di una nuova puntata inedita.

Ezio minaccia Gloria Moreau: trama Il Paradiso 6 del 27 ottobre

Le anticipazioni riguardanti la trama della soap rivelano che Ludovica si preparerà ad affrontare il nuovo evento al Circolo e chiederà aiuto a Flora Ravasi per la scelta dell'abito da indossare.

In questo modo, la giovane Brancia avrà la possibilità di conoscere un po' meglio la nuova stilista scelta da Vittorio Conti nel suo grande magazzino. Intanto l'incontro tra Ezio e Gloria Moreau non sarà proprio dei migliori. Gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Colombo sarà molto duro nei confronti della sua ex donna e arriverà addirittura a minacciarla.

Flora riceve un invito inaspettato

Ezio, infatti, non vuole che Gloria interferisca nella sua nuova vita e, per questo motivo, ricorrerà alle maniere forti. Vuole che la donna sparisca per sempre dalla sua vita e lasci al più presto Milano. Flora, invece, si ritroverà a fare i conti con un invito speciale che le arriverà in vista della serata di gala al Circolo: a mandarglielo sarà Umberto Guarnieri.