Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda in prima visione assoluta dall'1 al 5 novembre 2021 con nuove puntate ricche di colpi di scena. Le anticipazioni riguardanti le trame di questi episodi rivelano che Giuseppe si ritroverà nei guai nel momento in cui sua moglie scoprirà che mancano dei soldi dal loro libretto dei risparmi. Occhi puntati anche su Anna Imbriani, la quale deciderà di svelare la verità sul segreto del suo passato mentre Paola dovrà lasciare il suo posto di lavoro.

Anna confessa la verità a Salvatore: trame Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 novembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al prossimo venerdì 5 novembre 2021, rivelano che Vittorio dopo aver sentito Anna cantare comincerà ad avere dei seri sospetti sul fatto di essere stato ingannato da Tina Amato.

L'uomo, infatti, crede che la voce di quel demo non sia di Tina bensì di Anna e per questo motivo deciderà di andarci a fondo in tutta questa vicenda, per cercare di far emergere la verità e mettere così alle strette la giovane Amato.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dei prossimi episodi della soap opera per Anna Imbriani arriverà il momento della resa dei conti finale.

Anna, infatti, deciderà di aprire finalmente il suo cuore a Salvatore che in questi mesi le ha fatto la corte e così per la prima volta, parlerà liberamente del suo passato.

Giuseppe si ritrova nei guai

La donna, quindi, svelerà di essere vedova e di aver anche una figlia: quale sarà la reazione del giovane Salvatore di fronte a questa confessione del tutto inaspettata e inattesa?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera in programma su Rai 1 a novembre.

Occhi puntati anche sulle vicende di Giuseppe Amato. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 novembre rivelano che l'uomo si ritroverà nei guai nel momento in cui sua moglie scoprirà che mancano dei soldi dal libretto dei risparmi.

Come se non bastasse, poi, Don Saverio ascolterà la telefonata di Giuseppe con la sua amante Petra e chiederà all'uomo di affrontare la situazione con sua moglie e quindi di essere limpido e sincero con lei.

Paola lascia il suo lavoro: anticipazioni Il Paradiso 6 al 5 novembre

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, previste su Rai 1 fino al 5 novembre, rivelano che si tornerà a parlare anche di Paola.

Dopo il malore che l'ha costretta al ricovero in ospedale, la donna deciderà di lasciare il suo lavoro all'interno del grande magazzino.

Paola non vuole più mettere a rischio la sua gravidanza e per questo motivo deciderà di mollare il suo incarico. Chi prenderà il suo posto al Paradiso? Gemma ne approfitterà della situazione e proporrà la sua candidatura a Vittorio Conti.