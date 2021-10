Le puntate de Il Paradiso delle Signore dei giorni 1 e 2 novembre regaleranno nuovi intrecci ai fedeli appassionati della daily soap di Rai 1. Paola dovrà fare i conti con una grave complicazione legata alla sua gravidanza e sarà Gloria a correre in suo soccorso. Successivamente al grande magazzino milanese si libererà un posto e saranno aperte le selezioni per assumere un'altra Venere. A puntare a questo posto lasciato vacante da Paola sarà inaspettatamente Gemma. La ragazza, in caso di assunzione, si ritroverebbe a lavorare gomito a gomito con Stefania, nonché sua sorellastra.

Le bugie di Tina avranno le ore contate perché Vittorio scoprirà tutto e ciò finirà per mettere Anna in una pessima posizione con il direttore del Paradiso delle Signore. Un altro Amato starà per essere sbugiardato: Giuseppe. L'uomo, pur di mettere a tacere l'amante tedesca, ridurrà sul lastrico la propria famiglia. Vedendosi senza risparmi, Agnese deciderà di vederci chiaro, ma allo stesso tempo Don Saverio ascolterà una compromettente conversazione che porrà Giuseppe in una difficile posizione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore , episodio 1° novembre: Vittorio dubita di Anna, Tina nei guai e Gloria lascia il posto di Venere

Nella puntata del 1° novembre de Il Paradiso delle Signore, troveremo un Vittorio che, dopo aver sentito cantare Anna, sarà assalito da sempre più dubbi sull'intera situazione.

Il direttore del grande magazzino milanese si farà due domande sul perché la voce di Anna sia tanto simile a quella presente nel nastro musicale procuratogli da Tina. Nel mentre, i guai peggioreranno per Tina e solo Salvatore sarà a conoscenza dei problemi che tormentano la sorella.

Intanto Gloria rivelerà ad Armando dell'incontro avvenuto con il suo ex marito Ezio.

La capo commessa e il capo magazziniere saranno del tutto convinti che Stefania continui a non sospettare nulla sul tipo di legame tra loro e quindi prenderanno la decisione di serbare il segreto. Paola, frattanto, dovrà fare i conti con delle complicazioni e correrà il rischio di avere un aborto. Sarà il tempestivo intervento di Gloria a scongiurare il peggio.

Successivamente Paola prenderà la dura decisione di vivere il resto della gravidanza in serenità, perciò abbandonerà la divisa di Venere rendendo il suo posto vacante. Agnese resterà a dir poco sconvolta quando apprenderà che il marito Giuseppe ha prosciugato tutti i loro risparmi, ma ignorerà che l'uomo abbia adoperato quei soldi per comprare il silenzio della sua ex amante, la quale minaccia di giungere a Milano col figlio e confessare tutto ad Agnese.

Episodio 2 novembre de Il Paradiso delle Signore: Don Saverio indaga su Giuseppe

Il posto vacante al Paradiso delle Signore, lasciato da Paola, farà gola a molte persone. Gemma soprattutto si mostrerà fermamente interessata a ricoprire quel ruolo, da sempre attratta da quell'ambiente lavorativo.

Tuttavia andrebbe a lavorare accanto alla sorellastra Stefania, con la quale non scorre buon sangue. Agnese vorrà scoprire cosa si nasconde dietro agli strani comportamenti del marito nel mentre accadrà che Don Saverio verrà a conoscenza di un qualcosa di sospetto riguardante proprio Giuseppe. Nel dettaglio, il prete ascolterà per puro caso una conversazione segreta tra l'uomo e Petra. Sarà così che Don Saverio deciderà di indagare. Vittorio, già pieno di sospetti, capirà che la voce registrata sul nastro del demo è la stessa di Anna. Quest'ultima verrà convocata dal direttore del negozio di lusso per chiarire definitivamente la situazione ed anche Tina e Salvo verranno avvisati di quanto successo.