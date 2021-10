L'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per tutta la settimana che va dal 18 al 22 ottobre 2021 in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Tina Amato, che continuerà a essere al centro dell'attenzione per il mistero legato alle sue condizioni di salute. Spazio anche alle vicende di Flora e Umberto: tra i due nascerà un certo feeling che manderà in crisi la contessa Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 fino al 22 ottobre 2021

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma nella settimana fino al 22 ottobre in prima visione assoluta Rai, rivelano che Tina finalmente confesserà a suo fratello Salvatore il motivo della sua "fuga in Svizzera".

La donna si è sottoposta a una delicata visita medica, dove l'è stato diagnosticato un problema alle corde vocali. Tina sta seguendo una cura e il medico le ha consigliato di non fare sforzi.

Ecco spiegato il motivo per il quale Tina ha preferito non esibirsi e non cantare più dal vivo: non deve fare sforzi per evitare l'intervento chirurgico.

Il colpo di scena delle prossime puntate della soap opera di Rai 1 ci sarà quando Vittorio chiederà a Tina di esibirsi in occasione di una serata speciale organizzata al Circolo, in presenza del produttore del film che lui ha in mente di realizzare.

Tina si aggrava e deve essere operata subito: spoiler Il Paradiso 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Tina non se la sentirà di dire no a Vittorio, anche perché Conti non sa nulla del suo problema di salute. Il risultato dell'esibizione sarà positivo, ma al termine della performance le condizioni di salute di Tina si aggraveranno notevolmente.

La donna si renderà conto di avere la gola infiammata e quando si metterà in contatto col suo medico le notizie non saranno buone. Il dottore le dirà che deve operarsi al più presto e così, disperata e in lacrime, Tina deciderà di mettere al corrente della situazione anche Vittorio.

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, previste nel corso della settimana 18-22 ottobre 2021, rivelano che il rapporto tra Flora e Umberto diventerà sempre più stretto e confidenziale.

Flora e Umberto sempre più complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 ottobre

I due si renderanno conto di avere un buon feeling e questa situazione non passerà inosservata agli occhi della contessa, che comincerà a essere gelosa e infastidita.

Sebbene sia stata lei a volere in casa Flora Ravasi, Adelaide comincerà ad avere dei dubbi sulla ragazza. Come si evolverà la situazione? La giovane Ravasi soggiornerà ancora a lungo nella villa della contessa?

Spazio anche alle vicende di Salvatore, il quale comincerà ad avere dei sospetti sul rapporto tra Roberto Landi e Anna, temendo che tra i due possa esserci del tenero.