Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in onda il 19 e 20 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Tina Amato, la quale si ritroverà alle prese con la confessione del suo segreto al fratello Salvatore. Intanto Agnese e Giuseppe cominceranno ad avere dei dubbi sul rapporto tra Tina e Sandro mentre Beatrice si ritrova in crisi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 19 ottobre 2021

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, in programma il 19 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivela che Salvatore dopo aver appreso il segreto di sua sorella legato al problema alle corde vocali, consiglierà a Tina di essere sincera con Vittorio.

Salvatore, infatti, chiederà alla sorella di dire tutta la verità a Conti circa il suo problema di salute, così da non avere ulteriori problemi.

Intanto, però, Amato continuerà a corteggiare Anna Imbriani: gli spoiler della soap opera di Rai 1, rivelano che i due scopriranno di avere una passione in comune, legata ai film di Totò e così il giovane Salvo continuerà a corteggiarla, con la speranza di riuscire a conquistarla.

Flora Ravasi e Umberto Guarnieri sempre più complici

Spazio anche alle vicende di Flora e Umberto: le anticipazioni de Il Paradiso 6 in onda il 19 ottobre 2021, rivelano che tra i due si verrà a creare un gran bel feeling.

La chimica tra i due, che si ritroveranno a vivere sotto lo stesso tetto, non passerà inosservata neppure agli occhi della contessa Adelaide.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda anche il 20 ottobre, con la messa in onda di una nuova puntata in prima visione assoluta, come sempre alle 15:55 circa su Rai 1.

Tina Amato suscita dubbi nei genitori: anticipazioni Il Paradiso 6 del 20 ottobre 2021

Le anticipazioni circa la trama di questo nuovo episodio, rivelano che per Tina Amato arriverà il momento di fare i conti con le pressioni da parte dei suoi genitori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Agnese e Giuseppe, infatti, continueranno ad avere dei dubbi e sospetti sul fatto che la giovane Amato non sia rientrata in città col suo amato Sandro.

Così proveranno a capire quale sia la verità dei fatti e perché Sandro non sia tornato in città con Tina. La ragazza, però, sarà molto scaltra nel far sì che non si scopra la verità e quindi andrà avanti per la sua strada.

Intanto Salvatore confesserà a sua sorella di provare un sentimento nei confronti di Anna. Le anticipazioni de Il Paradiso 6 del 20 ottobre 2021, rivelano che Imbriani a sua volta rivelerà a Beatrice di non sentirsi all'altezza delle attenzioni che le vengono date da Amato.

Insomma la giovane Anna si ritroverà in crisi e non saprà se cedere oppure no a questo corteggiamento da parte del giovane Salvatore.