Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6, la seguitissima soap opera del pomeriggio di Rai 1 che proseguirà la sua messa in onda per tutta la stagione televisiva 2021/2022. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che presto andranno in onda in tv, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Giuseppe Amato, che si ritroverà a fare i conti con le bugie che ha accumulato e detto nel corso di questi anni, compresa quella legata alla sua amante Petra. Tutto, però, verrà a galla e ben presto Giuseppe si ritroverà nei guai.

Giuseppe viene smascherato: anticipazioni Il Paradiso 6 stagione 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in programma nel corso della stagione televisiva 2021/2022, rivelano che l'amante di Giuseppe tornerà a farsi viva dopo il periodo che hanno trascorso insieme in Germania.

Giuseppe, infatti, non è stato fedele a sua moglie Agnese, così come le ha fatto credere per tutto questo tempo, dato che con Petra ha messo al mondo anche un figlio.

La donna comincerà a tenere sotto scacco Giuseppe, complici le continue richieste di soldi che farà all'uomo, che servono per assicurare un degno futuro a quel bambino che hanno messo al mondo insieme.

Eppure, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ben presto la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata. Giuseppe dovrà affrontare il ritorno in città di Petra e di suo figlio e, così, verrà messo definitivamente alle strette.

Agnese scopre tutte le bugie sul marito Giuseppe

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso di questa sesta stagione della soap opera in onda su Rai 1, Agnese e i suoi figli scopriranno tutta la verità sul conto di Giuseppe.

La donna verrà a conoscenza del tradimento di suo marito e di tutto quello che è accaduto durante il lungo soggiorno in Germania, compreso il fatto che l'uomo ha messo al mondo un altro figlio, segreto, di cui fino ad oggi nessuno conosceva l'esistenza.

Tale scoperta scatenerà un vero e proprio terremoto in casa Amato: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che Giuseppe deluderà non solo sua moglie Agnese ma anche i suoi stessi figli.

I figli di Salvatore delusi dal padre: anticipazioni Il Paradiso 6

Tina e Salvatore, che in questo momento si trovano a casa dei loro genitori, resteranno a dir poco spiazzati e scioccati dalla notizia di avere un fratello segreto, di cui fino a quel momento ignoravano completamente l'esistenza.

Insomma un periodo decisamente difficile per Giuseppe Amato: come riuscirà ad uscirne da questa situazione?

Sarà in grado di rimettere insieme le due famiglie che ha costruito? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione 2021/2022 della soap.